Na úvod přípravy dvojnásobný obhájce druhého místa v nejvyšší krajské soutěži testuje nový systém. „Přešli jsme ze systému 4-3-3 na 3-5-2 se třemi obránci a dvěma útočníky. Byli jsme za poslední roky už trochu přečtení, proto jsme se rozhodli pro změnu. Do systému by se nám hodili tak dva rychlostní hráči, tak snad se povede je získat,“ pravil trenér mužstva Svatopluk Habanec.

Přes porážku byl kuřimský kouč s výkonem svých svěřenců spokojený. „Šedesát minut se mi náš výkon hodně líbil, vytvořili jsme si daleko víc šancí než soupeř. Potom jsem ale prostřídal a už to nebylo ono,“ poukázal Habanec na fakt, že Svratka rozhodla o svém vítězství dvěma góly v závěrečné dvacetiminutovce.

Už sobotní přípravný duel naznačil, že kádr Kuřimi se příliš měnit nebude, novými tvářemi v sestavě byli jen střídající dorostenci. Komplikací je zranění zkušeného zadáka Vítězslava Bárty. „Máme tam i další zranění, ale tohle musíme řešit, je to citelná ztráta,“ přiznal známý kouč.

Na jeho svěřence čeká už jen jedno klasické přípravné utkání, k němuž dojde ve středu na hřišti Startu Brno. V neděli od šesti hodin večer už Habancovi svěřenci sehrají první předkolo MOL Cupu, v němž doma vyzvou Velké Meziříčí, které sestoupilo ze třetí ligy do divize.

V případě postupu by Kuřim o týden později sehrála druhé předkolo doma proti dalšímu sestupujícímu z MSFL do divize Vrchovině a v prvním kole by číhala Líšeň. „Doufám, že konečně přijdou lidi, když nás čeká soupeř z vyšší soutěže. Navíc hrajeme o to, abychom nastoupili proti dalším atraktivním celkům,“ poznamenal Habanec.

Na konci července ještě jeho svěřenci vyzvou v superpoháru slovenský tým MŠK Senec.

A to nebude z pohárových duelů všechno. V neděli 6. srpna vyzvou zatím neznámého soupeře v úvodním kole krajského poháru, kde budou obhajovat prvenství z minulé sezony.

V sobotu 12. srpna pak domácím soubojem s novicem Pohořelicemi zahájí nový ročník krajského přeboru.