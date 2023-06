Kuřim se porážkou v Bystrci definitivně připravila o možnost posunu do divize z druhého místa. S 57 nasbíranými body totiž zaostala za dvěma nejlepšími druhými týmy z moravských krajských přeborů, Vratimovem z Ostravska se 63 body a Kostelcem na Hané z Olomouckého kraje (61 bodů), které postoupí do divize.

K postupu by Kuřimi ale nakonec nestačila ani výhra proti Bystrci, situaci přestal mít celek z Brněnská ve svých rukou po remíze 3:3 v domácím duelu s Bosonohami v předposledním kole.

„Hodně jsme to průběžně diskutovali a propočítávali, ale šance že by nám vyšel třeba mimořádný postup už je mizivá tím, že z divize sestupuje ze všech třech moravských skupin jenom jeden tým," hlesl trenér Kuřimi Svatopluk Habanec s tím, že v postupovém klíči nic nemění ani mimořádný postup Bohunic z divize do třetí ligy.

O šanci na posun z druhých míst tak přišly po porážce Kuřimi i nejlepší druhý celek I. A třídy Hroznová Lhota a nejlepší druhý tým I. B třídy FKD.

Kuřim přitom prožila vynikající jaro, ale na konci ji došel dech. Až do předposledního kola ztratilo mužstvo z Brněnska ve třinácti duelech jen osm bodů za čtyři remízy. Poté se ale Kuřim rozešla smírně 3:3 s předposledními Bosonohami a v posledním kole zaznamenala první porážku na jaře v Bystrci.

„Tím že jsme hráli krajský pohár, se nám nakumulovaly středy a soboty a to na této úrovni v tom cyklu dělá hodně. Únava se nakumuluje, měli jsme taky hodně zranění. S Bosonohama jsme měli v obraně čtyři záložníky. Musíme být ale lepší a zkusíme postoupit příští sezonu," burcoval Habanec, jehož svěřenci skončili druzí v krajském přeboru druhou sezonu v řadě.

Napotřetí už Kuřim z pobytu v absolutní špičce krajského přeboru hodlá vytěžit vytoužený postup do divize. „Pracujeme na posílení kádru a příchodu dvou třech jmen. Samozřejmě někteří hráči zřejmě odejdou, protože nebyli spokojení s vytížením. Nám teď ale nezbývá nic jiného, než se pokusit postoupit příští rok," dodal Habanec.

Postupy

Divize D

Start Brno, Tatran Bohunice

Krajský přebor

Líšeň B

I. A třída

Pohořelice, Rajhradice

I. B třída

Podolí, Troubsko, Kozojídky

poznámka: o případných změnách v případě odhlášení některého z mužstev bude jasno příští týden po uzávěrce přihlášek