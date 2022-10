Malá Daniela už dříve přišla o matku. „Kvůli velmi těžké rodinné situaci tak Danielka zůstala sama. Nyní naštěstí probíhají kroky k tomu, aby se o Danielku mohla starat teta společně s dědečkem. Pojďme přispět její tetě, která je nyní na mateřské dovolené a dědečkovi, který je v důchodu na to, aby její další život byl jen a jen lepší a čekalo ji jen to pěkné, co dětský život nabízí,“ vyzval na facebookových stránkách organizátor sbírky Jan Mikyska, jenž v kuřimském klubu plní funkci sportovního manažera mládeže.