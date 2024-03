„Podzim se nepovedl hlavně proto, že nás chodilo na tréninky strašně málo a taky jsme měli zraněné hráče. Do role trenéra mě vybrali proto, že jsem byl dlouhé roky součástí týmu. Věkový průměr je kolem pětadvaceti let, mně je o deset let víc, takže mě kluci respektují. I když jsem ještě na podzim hrál, spíš už budu tým jen trénovat. Již mám věk na to spíš předávat zkušenosti. Nechci být hrající trenér,“ usmívá se nový trenér mužstva, který nahradil Petra Ferduse.