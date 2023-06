Načasování už opravdu nemohlo být lepší. V sezoně, která pro Ořechov byla speciální, si tým vybojoval postup do vyšší soutěže, od podzimu si zahraje B skupinu I. B třídy. „Před nějakým měsícem nebo dvěma to málokdo čekal, i když se spekulovalo, že když postoupí Kuřim do divize, tak by se v nižších soutěžích posouvaly nahoru týmy z našeho okresu,“ líčí Ryšavý.