Ještě před dvěma roky přitom oba celky hrály jen v okresních soutěžích, do sobotního utkání Ořechov i Oslavany vstoupily bez ztráty bodu. V parádní sérii nadále pokračují už jen hosté. „Utkání splnilo všechna naše očekávání. Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože jsme se osamostatnili na čele tabulky, Ořechov nám to ale ani v nejmenším nedal zadarmo,“ pokračoval Staněk.

Ořechovu se na Oslavany dlouhodobě nedaří, výborný úvod sezony jej však motivoval k prolomení špatných výsledků s rivalem. Jenže se opět nezadařilo. „Bylo to super, mrzí nás jen výsledek. Utkání asi rozhodla sebedůvěra Oslavan, naši hráči si ještě tak nevěří. Hráli jsme s nimi pět zápasů a snad čtyřikrát jsme padli 1:2. Když to řeknu blbě, tak se kluci možná i trochu připosrali z té divácké atmosféry,“ shrnul ořechovský kouč Bohdan Ryšavý starší.

Divácká kulisa sobotního šlágru opravdu stála za to. Projevila se i dobrá forma obou nedaleko vzdálených celků, duelu přihlíželo 400 fanoušků. „Divácká kulisa v Ořechově byla výborná, třeba mnohem lepší než na pražské Dukle, kam chodí pár lidí. Dorazili i naši fanoušci a byla to atmosféra, která se v nižších soutěžích často nevidí. Ořechov to skvěle zorganizoval, opět ukázal, že dělá svou práci dobře,“ ocenil Staněk soupeře.

Z domácího tábora dokonce zaznělo, že na utkání podle jejich názoru dorazily víc než hlášené čtyři stovky fanoušků. Po závěrečném hvizdu však většina osazenstva posmutněla.

Výhru si totiž nakonec odvezli hosté. Ti přitom hned ve druhé minutě zahodili penaltu, do vedení je ale poslal ve 33. minutě Martin Gacov. Ořechov ve 42. minutě díky Bohdanu Ryšavému mladšímu z pokutového kopu vyrovnal. „Měli jsme trochu strach, jestli nás neproměněná penalta nesrazí. Bylo to ale tak brzo, že to vliv vůbec nemělo, v první půli jsme Ořechov téměř k ničemu nepustili,“ rekapituloval oslavanský funkcionář.

Po změně stran dlouho tlačili domácí, rozhodující trefu si však přichystaly Oslavany. Postaral se o ni v 80. minutě Pavel Kolář. „Bylo důležité, že jsme ve druhé půli přestáli poměrně velký ořechovský tlak. Naše obrana odolala, postupně jsme utkání vyrovnali a pak se po rohovém kopu míč šťastně poodrážel k našemu útočníkovi, který jej pohotově doklepl do brány. Zuby nehty už jsme to pak ubránili,“ těšilo Staňka.

Ořechov tak v novém ročníku po čtyřech výhrách musel skousnout první ztrátu. „I tak je to určitě ale úspěšný úvod. Dá se říct, že jsme oproti minulé sezoně ještě oslabili, s fotbalem totiž skončil náš nejzkušenější hráč Marek Hrabálek. Hrajeme s vlastními odchovanci, mladými kluky, a zatím je to perfektní. Soupeře přehráváme kvalitní přípravou a fyzickou kondicí, například celý červenec jsme trénovali čtyřikrát týdně,“ poznamenal Ryšavý.

Po sobotní prohře patří jeho svěřencům druhá příčka, která je stále nad plán. „Chceme skončit do pátého místa. To je cíl, který jsme si stanovili a hodláme jej dodržet. Víme, že druhá sezona po postupu je vždy těžší, soupeři už se na nás víc nachystají. Měli jsme trochu štěstí, že jsme v úvodních kolech hráli proti třem nováčkům, kteří se na nás ještě připravit nemohli,“ vylíčil ořechovský lodivod.

Oslavany za sebou naopak mají náročný úvod, přesto vedou tabulku bez ztráty bodu. „Říkali jsme si, že druhý ročník mužstva v soutěži nebývá ten nejlepší, soupeři už nás znají a ví, jak na nás mají hrát. Zvládli jsme ale i těžký úvodní los, porazili jsme Zbraslav, rosické béčko, Střelice i Újezd, kde to tedy bylo na krev. Máme ale velmi silnou lavičku, takže vlastně kdokoliv, kdo naskočí do zápasu, je adekvátní náhradou,“ nastínil Staněk.

Po loňské sezoně, kdy Oslavany bojovaly o postup do posledního kola, se tak i nyní drží ve špičce, myšlenky na posun o soutěž výš však zatím nemají. „Zatím je na to velmi brzo. Samozřejmě když bude šance, tak se o první místo porveme a postup přijmeme. Mančaft spolu může ještě dva tři roky hrát, i na šestou ligu by podle mě měl. Jsou to ale daleké úvahy, zatím chceme v každém zápase hrát dobrý fotbal a vítězit,“ doplnil vedoucí mužstva.