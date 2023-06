Analýza Deníku: Kolik týmů sestupuje a kdo je ještě ve hře o postup?

Čas radosti i rozčarování. Do konce fotbalových soutěží hrajících se v regionu už zbývá pouze jedno nebo dvě kola. Deník s šéfem sportovně technické komise Jihomoravského kraje Dominikem Burešem probral, kdo je již jistým postupujícím, kdo má šanci, stejně jako kolik týmů bude sestupovat. A jak to aktuálně vypadá s plánovanou reformou a transformací českých soutěží na ligy? „Je na devadesát devět procent jisté, že to není otázka následujících dvou let, ale že nastane nejdřív za tři až pět roků," ujistil Bureš.