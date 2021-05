Ve Vyškově je o postup do druhé nejvyšší soutěže zájem a klub se na něj s předstihem připravuje. „Počítáme s variantou postupu do druhé ligy i se setrváním ve třetí. Pokud dostaneme možnost, půjdeme do druhé, o níž má zájem i majitel. Potřebujeme se dozvědět výsledek co nejdřív, abychom případně mohli připravit kádr na druhou ligu a nachystat se na ni taky funkcionářsky, abychom nedopadli jako Blansko,“ prohlásil trenér Vyškova Jan Trousil.

Naděje na vytoužený posun výš naopak zhasla už druhý rok v řadě fotbalistům Hodonína, kteří figurovali na druhé pozici divize. „Pro mě osobně je to hodně frustrující. Už druhý rok nám nebylo umožněno poprat se na hřišti o postup do MSFL, což byl náš jednoznačný cíl. Obzvlášť je mi hrozně líto kluků, kteří k nám přišli z vyšších soutěží a teď zůstali půl roku bez zápasů, které by jinde mohli hrát. Pořád jsme doufali, že se alespoň polovina soutěže dohraje, ale těch argumentů proti nakonec bylo příliš mnoho. Musíme to respektovat, i když nás to mrzí a bolí,“ litoval trenér družstva Pavol Švantner.



Některá družstva se naopak díky předčasnému konci vyhnou záchranářským starostem. To je případ Moravského Krumlova, jemuž patřila v krajském přeboru poslední šestnáctá pozice. „Máme z toho smíšené pocity. Brali jsme to tak, že dochází ke generační obměně a když sestoupíme, tak další rok budeme hrát v A třídě o postup. Na jednu stranu se cítíme jako mrtvoly na dovolené a fotbal nám chybí, na druhou stranu by asi nebylo úplně správné teď všechno dohánět bez přípravy,“ uvedl kouč Moravského Krumlova Bohumil Smrček.



S pokračováním sezony nesouhlasil třeba předseda fotbalistů Bohunic Lubomír Němec.„Restart soutěží jsem nepodporoval. Pokud trénujeme podle povolení a nemůžeme využívat plnohodnotně všechno jako hřiště nebo sociální zařízení, je to k ničemu. Po uvolnění budeme hrát přátelské zápasy,“ nabídl pohled Němec.

Názory na obnovení amatérských fotbalových soutěží se mnohdy lišily. „Je lepší se dobře připravit na sezonu nadcházející a letošní dohrát pomocí přátelských zápasů," řekl Radek Stříž z Boskovic.

„Opětovný start soutěží jsem nedoporučoval, protože by byla narušena a ovlivněna regulérnost a objektivita soutěží. Vím, že moje odpověď řadu klubů nepotěší, zvláště ty, které se v současné době v neúplné tabulce nacházejí na postupových příčkách. V podobné situaci se ovšem loni nacházel i náš oddíl, který byl na prvním místě s náskokem devíti bodů,“ podotkl předseda fotbalového Tatranu Bohunic Lubomír Němec.

Bohuničtí fotbalisté se po deseti podzimních utkáních v krajském přeboru nacházeli na třetím místě a bojovali o postup. Zato Moravský Krumlov byl pouze se třemi body poslední. Přesto by restart soutěží jeho vedení přivítalo. „Jsme určitě pro to, aby se alespoň podzimní část soutěže dohrála. Určitě bychom uvítali návrat k normálnímu fotbalovému životu," sdělil už dřív předseda krumlovského fotbalu Martin Žák.