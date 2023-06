OBRAZEM: Pohořelice slavily historický postup. Dětským šampaňským od starosty

Poločas to vypadalo, že jim oslavy postupu do krajského přeboru zhořknou. Fotbalisté Pohořelic však přece jen zakončili úspěšnou sezonu v B skupině I. A třídy domácí výhrou 5:2 nad Velkými Pavlovicemi, ačkoliv po první půli prohrávali 0:2 a potvrdili pozici nejlepšího týmu soutěže. „První poločas byl od nás laxní. Všechno změnilo až poločasové střídání, kdy jsem přišel na hřiště já a nasypali jsme to tam. Beze mě to nejde," smál se hrající trenér Pohořelic Zdeněk Matoušek.

Fotbalisté Pohořelic po sobotní výhře 5:2 nad Velkými Pavlovicemi slaví postup do krajského přeboru. | Foto: Fotbal Pohořelice