„Chodíme do zápasů s tím, že chceme vyhrát, zatím se to daří. Hodláme mít šňůru vítězných duelů,“ uvedl hvězdný hráč družstva Mario Holek, který ovšem jako policista nepracuje.

Tým, jehož součástí jsou strážci zákona, si občas musí vyslechnout své. „Třeba v Soběšicích nám dědové, co seděli na lavičce, nadávali do policistů,“ uvedl bývalý reprezentant Holek.

Přes narážky ovšem Rajhradice patří ve své soutěži k tomu nejlepšímu. Reálně se před mužstvem otevírá možnost zabojovat o postup do krajského přeboru. „Kluci, co pracují o policie, se o sebe musí starat, aby byli ve formě. Člověk nikdy neví, co je kdy může potkat. Jsou ovšem v pohodě,“ zdůraznil Holek.

Hlavním rivalem Rajhradic v boji o titul je Tišnov, jemuž také vyšel úvod náramně.