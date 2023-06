Ten je jedním z hráčů, který v Rajhradicích figuruje od začátku cesty, při níž se klub z Brněnska postupně vyšvihnul ze čtvrté třídy až do krajského přeboru.

Tým je v okolí známý tím, že je složený především z policistů, i letitá tradice se ovšem mění. „Určitě už není pravda, že jsme jen tým policistů. Museli jsme omlazovat a přicházeli i jiní, ne nutné mladí noví hráči, nejenom z řad kolegů. Už je to víc namíchané,“ podotknul Urbánek.

Analýza Deníku: Kolik týmů sestupuje a kdo je ještě ve hře o postup?

Hlavní hvězdou týmu koučovaného exligovým fotbalistbou Tiborem Dudou je bývalý reprezentant a mistr první ligy se Spartou Mario Holek, který v Rajhradicích kroutí už třetí sezonu. „Mám tady dům, kde bydlím s rodinou a je to kousek na hřiště. Nechci už nikam kvůli fotbalu cestovat, priorita pro mě byla, abych netrávil čas ježděním do Brna,“ říkala už dříve Deníku nyní šestatřicetiletá opora Rajhradic.

Přínos bývalého reprezentanta vyzdvihl i Urbánek. „Hodně nám pomáhá svou fotbalovostí. Do kabiny zapadl, jako by byl s námi od začátku, těch šest sedm roků, co jsme tam většina. Je strašně kamarádský a otevřený. Když potřebujeme poradit, je tu pro nás. Pořád se udržuje a má výbornou kondici. Kdyby ho povolali do Zbrojovky, pořád by jí určitě svými výkony pomohl,“ lebedil si Urbánek, s devíti trefami druhý nejlepší střelec týmu po tradičním kanonýrovi Janu Doleželovi, jenž má dvacet přesných zásahů.

Rajhradice ve velkém stylu zvládly zvlášť jarní část sezony, v níž ztratily v jedenácti duelech pouhé dva body za remízu se Soběšicemi, výhrou 3:1 v Tišnově si na konci května zajistily s předstihem prvenství v soutěži a postup.

Bosenský kapitán dovedl Start do třetí ligy. Bojujeme vždy jako tým, říká Avdić

Poprvé ambiciózní celek na jaře prohrál až s vidinou jistého postupu o uplynulém víkendu, kdy doma podlehl druhé Zastávce 2:4. „Na podzim jsme se potýkali se zraněními a taky tím, že jsme měli příliš úzký kádr. V zimě ale kádr doplnili čtyři kluci a to nám na jaře hodně pomohlo,“ líčil Urbánek.

Sezonu zakončí Rajhradice sobotním duelem na hřišti Dobšic, ovšem ještě je čeká jedna velká sláva.

23. června oslaví A tým sedmdesát let od založení od založení klubu soubojem proti internacionálům pražské Sparty, večer pak vystoupí mimo jiné zpěvačka Ilona Csáková. „V rámci předpogramu se utká taky mládež Zbrojovky s naší mládeží,“ nastínil program oslav rajhradický kapitán.

Ten už se se svými spoluhráči těší na účast v nejvyšší krajské soutěži. „Bude to běhavější a soupeři natrénovanější než v A třídě. My bychom to ale měli doplnit fotbalovostí. Každý z týmu si prošel vyšší soutěží, než je krajský přebor, a pro nás to bude po pěti letech změna a nový impulz,“ uzavřel Urbánek.