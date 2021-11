Jeho svěřenci drží v aktuální sezoně bilanci desíti vítězství a tří remíz a jako jediný celek v jihomoravských krajských soutěžích letos ještě neprohráli. „Na I. A třídu máme velice kvalitní tým složený ze zkušených fotbalistů i mladých kluků, kteří se od nich učí. Skladba mužstva je opravdu výborná,“ odtajňuje klíč k úspěchu zkušený kouč.

Jedním z matadorů vedoucího týmu I. A třídy je bývalý reprezentant a mistr české nejvyšší soutěže s pražskou Spartou Mario Holek, který oblékl dres Rajhradic už v loňském ročníku. „Mario je nadstandardní hráč. Zkušený a skromný kluk, který hned zapadl do kabiny. Každý trenér si přeje mít takového fotbalistu v mužstvu,“ pochvaluje si Duda, který v minulosti vedl Bystrc, Jihlavu nebo Znojmo.

Rajhradice naposledy padly na konci srpna 2019, kdy ještě nastupovaly v B skupině I. A třídy. Tehdy na ně vyzrálo v poměru 2:0 Veselí nad Moravou, které na jaře zabojuje o postup právě v sousední skupině B. „Kluci o sérii vědí a chtějí ji co nejvíc natáhnout. Uvědomují si samozřejmě, že jednou se prohrát musí, ale já jim neustále opakuju, že když podají dobrý výkon, přijde i dobrý výsledek,“ má jasno ostřílený lodivod, jenž v prosinci oslaví 65. narozeniny.

A kromě unikátní šňůry bez porážky se s Rajhradicemi pojí ještě jedna zajímavost – většinu týmu totiž tvoří hráči, kteří pracují jako policisté. „Je to obrovská výhoda, protože se kluci kvůli práci udržují v kondici a na tréninku pak máme víc času na samotný fotbal,“ říká s úsměvem Duda, který v minulosti coby hráč nastupoval za Frýdek-Místek nebo Zbrojovku.

Na čem chce s mužstvem zapracovat před startem jarní části sezony? „Na obraně, ve které jsme se sice posunuli, ale pořád je co zlepšovat. Defenzivní povinnosti vtloukám hráčům do hlavy od chvíle, co jsem přišel. Mužstvo je ofenzivně laděné, kluci chtějí hrát fotbal a vítězit. Bohužel někdy na úkor defenzivy,“ vysvětluje stratég Rajhradic.

Ty v dosavadních třinácti zápasech třináct branek dostaly a šestatřicet jich soupeřům nasázely. V obou těchto statistikách jim patří druhá pozice za Zastávkou, která obdržela ještě o gól méně a připsala si jich třiapadesát. „Právě Zastávka bude na jaře náš největší konkurent v boji o postup. Má velice kvalitní tým, který nás v říjnovém zápase pěkně potrápil,“ připomíná domácí remízu 0:0 s druhým celkem tabulky.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Uvidíme, co nás čeká, ale cíl je jednoznačný. Věřím, že je postup v našich silách,“ burcuje.

A doplňuje, že chce přes zimu mužstvo ještě posílit. „Potřebujeme doplnit o dravé mladé kluky, tímto směrem pracujeme. Co se týče odchodů, nemám signály, že by se chtěl někdo přesunout. Parta funguje výborně,“ popisuje.

Poslední zápas odehrály Rajhradice poslední říjnovou sobotu, od té doby mají hráči volno. „Kluci si teď od fotbalu odpočinou a se zimní přípravou začneme po Novém roce,“ dodává Duda.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ