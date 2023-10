Vítězné tažení fotbalistů Kuřimi krajským přeborem v minulém kole překvapivě zastavila Olympia Ráječko (v Kuřimi výhra 1:0). Svěřenci trenéra Svatopluka Habance se ale z nezdaru otřepali tak, jak se na divizního kandidáta sluší. V dalším kole dnes vyhráli na Moravské Slavii poměrně hladce 3:0.

Fotbal krajský přebor Moravská Slavia Brno - Kuřim 0:3. | Foto: Lubomír Stehlík

Lídr tabulky od začátku dával najevo, že chce odčinit „potupu“ s Ráječkem. V prvním poločase měli hosté územní převahu a snažili se hlavně střílet z dálky, protože blíž k brance je pozorná domácí obrana dlouho nepouštěla. Ve 21. minutě ovšem domácí zpackali rozehrávku před vlastním pokutovým územím, balón do něj propadl a Petr Musil propálil míč do sítě. O pár minut později vypadala hlavička Lukáše Šťastného nenápadně, ale s tečí brankáře Toma Fialy si našla tyčku. Domácí se k většímu ohrožení kuřimské branky nedostali. V 15. minutě před ní ale pořádně zatopili. Hostující brankář Adam Smrčka to po špatném došlápnutí z výskoku odnesl zraněním kolena a musel střídat, domácí kapitán Ondřej Kubík po tvrdém dohrání do obránce žlutou kartou.

Krajský přebor:

SK Moravská Slavia Brno

– FC Kuřim 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 21. Musil, 46. Petřík, 76. Rolinek. Rozhodčí: Kučera – Bábíček, Jelínek. ŽK: Kubík – Pitel, Motyčka, Pospíšil. Diváků: 100.

MS: Fiala – Gruber (77. Marcinov), Drenka, Kubík, Havelka – Čus (63. Baránek), Matyska (83. Suchomel), Síleš, Essuon, Čech – Abdulai. Trenér: Aleš Schuster.

Kuřim: Smrčka (18. Lošťák) – Halouzka, Pluháček (82. Vlček), Pitel, Pospíšil – Koreň – Petřík (82. Kupský), Motyčka (62. Bartoš), Rolinek – Šťastný – Musil (62. Ullmann). Trenér: Svatopluk Habanec.

To, co asi Kuřim chtěla na Vojtově hrát a v prvním poločase se jí to moc nedařilo, se hostům povedlo už v prvním útoku ve druhém dějství. Rychlý brejk s několika přesnými přihrávkami zakončil přesnou křižnou střelou z pravé strany ke vzdálenější tyči David Petřík.

„Chtěli jsme se prosadit vlastní hrou, tedy získávat míče a využívat křídelních prostorů k vytváření si šancí. Vyšlo to až na začátku druhé půle a byl to velice důležitý gól na 2:0. Myslím, že tím jsme zápas rozhodli. Pak přišla vlastně jediná taková komplikace, když domácí Abdulai mohl snížit na 1:2. Nestalo se tak, naopak dali jsme třetí gól a zápas jsme v pohodě dohráli zdržením míče,“ řekl po utkání spokojený Habanec.

Už po druhé brance měli Kuřimští několik možností k pojištění náskoku. V koncovce ale nebyli důslední a jak naznačil jejich trenér, mohli za to pykat. V 62. minutě se domácí Ghaňan David Abdulai protlačil přes chybující obranu na malé vápno, jenže slaboulinkou střelou spíš míč přihrál na brankové čáře stojícímu obránci. Tečku za zápasem tak udělal nádherný volej Adama Rolinka, kterým z pravé strany vymetl protější šibenici.

„Přijelo kvalitním mužstvo, které si po tom průběhu tři body zasloužilo. My jsme tam sice měli nějakou šanci na dva jedna, kterou jsme nevyužili, ale pak jsme dostali hned na 3:0 krásný gól a bylo po zápase,“ uznal porážku domácí trenér Aleš Schuster.

Tři kola před koncem podzimní části tak Kuřimští drží v čele tabulky solidní šestibodový náskok. Habanec připustil, že Ráječko sice bylo komplikací, ale žádným důvodem k nějakým radikálním řešením.

„Ano, po Ráječku jsme nechtěli spadnout do nějaké deky a chtěli jsme znova nastartovat nějakou vítěznou vlnu. Nadcházející tři zápasy nám ukážou, a teď budu neskromný, jaký polštář si uděláme pro jaro. Máme Kunštát, Boskovice a Spartu Brno. To znamená, že z těchto zápasů chceme vytěžit co nejvíc bodů. Řekl bych, že je to taková ta příprava pozic pro jaro, protože nebudeme tajit, že chceme jít do divize,“ zopakoval smělé kuřimské sezonní cíle šéf jejich lavičky Habanec.