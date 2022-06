„Věděli jsme, že Kuřim je velmi silná a běhavá. Bylo to fyzicky náročné utkání a kluci se vyždímali. Oni dlouho vedli, ale já jsem pořád věřil, že možnost vyrovnat přijde. Penalty jsou loterie, ale to odmakání zápasu se nám v nich vrátilo,“ radoval se po utkání trenér Tatranu Milan Boušek.

Krajský pohár JmKFS

Finále:

TJ Tatran Rousínov

– FC Kuřim 1:1

Penalty: 5:3. Poločas: 0:1. Branky: 81. Divácký – 18. Koreň. Rozhodující penaltu dal Miroslav Mikeš. Rozhodčí: Šenkýř – Mrkvica, Půček. ŽK: Kostelka – Axamit. Diváků: 620. Hráno v Drnovicích.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský (85. Piňos), Rozehnal, Kříž, Kostelka – Líznar, Mikeš, Horváth (61. Čadílek), Divácký – Obruča, Florian (80. Novotný). Trenér: Milan Boušek.

Kuřim: Košťál – Halouzka (25. Hájek), Bárta, Axamit, Pospíšil, Pitel – Obůrka (66. Cebák), Koreň, Šťastný (80. Vlček), Motyčka – Svoboda. Trenér: Svatopluk Habanec.



Finále krajského poháru starších žáků:

FK Blansko - ČAFC Židenice 4:1 Poločas: 1:0. Branky: 8. David Sedlák, 38. a 54. pen. Adam Vlásek, 68. Jakub Valenta - 60. Richard Vašíček. Zápas sledovalo 150 diváků. Hráno jako předzápas.

Ten dobře odhadl, jak se může finále vyvíjet při stále ještě živých myšlenkách na nedávný mistrovský zápas, který jeho svěřenci vyhráli 3:1. Předpokládal, že favorizovanější hosté mohou být trochu opatrnější. A byli. Čtvrt hodiny se hrálo na polovině Kuřimi a před jejím pokutovým územím. Jenže jak se hosté osmělili a bylo zle. Dělovka Petra Svobody ještě jen zatřásla břevnem, ale o čtyři minuty později si stylová tvrdá hlavička Koreně už cestu do sítě našla.

Vedení hosty evidentně uklidnilo a snažili se si hlídat pozice a v jinak vyrovnaném zápase měli častěji míč na kopačkách. O rušné situace před brankami sice nouze nebyla, ale vyložených šancí si ani jeden ze soupeřů mnoho nevypracoval. Blízko gólu byli domácí Martin Kříž nebo Kuřimští Vítězslav Bárta a Petr Svoboda. Pokud něco někomu chybělo, tak závěr všechno vynahradil. Nejprve Boušek prohodil krajní záložníky a pohyblivý Miroslav Divácký se vzápětí krásnou technickou střelou levačkou z pravé strany trefil do protější šibenice.

„Mám super skvělý pocit, protože vyhrát pohár to byla priorita této sezony. Ten gól? Ani moc nevím, jak se to ke mně připletlo. Nějak se to tam poodráželo a chtěl jsem střílet technicky na zadní tyčku a naštěstí to tam spadlo. Tak důležitý i hezký gól jsem nikdy nedal, asi jsem si to šetřil na finále,“ s úsměvem glosoval krásnou vyrovnávací střelu její autor.

Oba týmy pak chtěly strhnout vítězství na svou stranu a pohříchu k tomu měli blíž Kuřimští. V poslední minutě dorážku Jaroslava Motyčky vystrčil Lukáš Obruča zpoza tyčky na roh. Penaltový rozstřel pak rozhodl o vítězství Rousínova.

„Je to smutné, protože si myslím, že jsme v zápase byli o trošku lepší. Nebo aspoň poměr šancí byl nějakých 5:2 pro nás. Bohužel jsme je neproměnili a takhle v závěru dostat gól, to zamrzí. A myslel jsem si, že uspějeme v pokutových kopech. Bohužel, nevyšlo to. Na druhou stranu, je to fotbal a přináší i smutek. Rousínov měl víc štěstí, a proto vyhrál,“ komentoval výsledek trenér Kuřimi Svatopluk Habanec.

Vyvrcholení poháru chceme udržet na krásných stadionech, říká Vladimír Kristýn

Penalty prodloužily drama závěru zápasu. V prvním sérii si oba brankáři na míč sáhli. Kuřimský Miroslav Lošťák vyrazil střelu Jiřího Kostelky do tyče, od které skončila síti. Domácí David Kopřiva měl ještě větší smůlu. Střela Jana Pospíšila se od tyče odrazila do jeho zad a za brankovou čáru. I směr druhé penalty Lošťák Lukáši Obručovi vystihl, ale byla dobře trefená. Kopřiva pak střelu Koreně srazil po sebel, míč poskakoval po brankové čáře a rousínovský gólman bleskovým reflexem jej stihl rukou vyrazit ven.

„Takový rozstřel jsem ještě nikdy nezažil a možná už ani nezažiju. Na penalty jsme se nějak speciálně nepřipravovali, ale trénujeme docela často. No trénujeme? Spíš je s některýma klukama kopeme po tréninku. Recept na úspěšnost po mně nechtějte, ale snažím se do poslední chvíle dívat na střelce a odhadnout, co asi chce udělat. Dnes to vyšlo,“ bránil se větším gratulacím penaltový hrdina.

Za domácí se pak z pokutové značky trefili Martin Kříž, Filip Novotný a Miroslav Mikeš. Přesné trefy Petra Svobody a Jaromíra Motyčky kuřimským už nestačily.

V kuřimském táboře samozřejmě panovalo velké zklamání, na rousínovské straně bouchalo šampaňské a polévalo se vodou.

„Že mně vyšlo prohození divocha Divocha (Miroslav Divácký, pozn. red.) na pravou stranu a on tam hned krásnou střelou vyrovnal, to je jedna věc. Tím se chlubit nemůžu, protože ten postup, to je to práce všech klubů, makali do konce a byli za to odměněni. Pro případ penalt jsem něco v hlavě nachystané měl, ale ve finále, jsem to nechal na hráčích, kdo se na to cítil, tak tam šel. A povedlo se,“ neskrýval promočený rousínovský kouč po zápase emoce.