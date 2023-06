Fotbalisté Pohořelic po sobotní výhře 5:2 nad Velkými Pavlovicemi slaví postup do krajského přeboru.Zdroj: Fotbal Pohořelice

I. A TŘÍDA. Do krajského přeboru postupují vítězové obou skupin – Rajhradice a Pohořelice. V případě posunu Kuřimi do divize, dostane možnost postupu do nejvyšší krajské soutěže i lepší z týmů na druhém místě, tedy Hroznová Lhota.

V případě, že by celek z Hodonínska zájem o postup neměl, připadne nárok druhému týmu A skupiny Moravskému Krumlovu.