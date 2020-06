Do soutěže, ve které se týmy utkají i o ceny, naskočí Bohunice, Moravská Slavia, rezerva Líšně, Kuřim a Olympia Ráječko. „Jde o zpestření tréninků, protože připravovat se bez zápasů postrádá smysl. Díky turnaji máme větší motivaci než v klasickém přátelském utkání. Výsledky jsou ale momentálně až na posledním místě,“ říká trenér Olympie Ráječko Martin Maša.

Za favorita turnaje se dá označit podzimní mistr krajského přeboru Bohunice. „Myslím si, že vzájemné zápasy v této horší fotbalové době kluby sblíží. Nepůjde úplně o body, i když v Bohunicích jsme nastavení tak, že ať se hraje o balon, nebo jen pro zábavu, každý chce vyhrát,“ usmívá se bohunický lídr František Schneider.

Přihlášené týmy odehrají mezi sebou po jednom utkání a o vítězi se rozhodne pravděpodobně 20. června. „Vyzkoušíme i dorostence, kteří k nám v létě oficiálně přijdou. Budeme hrát do konce června, pak si dáme pauzu a naskočíme do nové sezony,“ vysvětluje Maša.

Turnaj krajských týmů:

Středa – 27. května

Bohunice – Líšeň B 5:1

Branky: 3x Burčík, Bednář,

Král – Červík

Pátek – 29. května

Líšeň B – Moravská Slavia

17 hodin, hřiště Bohunice

Sobota – 30. května

Ráječko – Kuřim

10 hodin, hřiště Kuřim

Další přátelská utkání:

Pátek – 29. května

Bosonohy – Svratka Brno18 hodin, hřiště Bosonohy

Sobota – 30. května

Bystrc – Start Brno

17 hodin, hřiště Bystrc

Turnaj měl odstartovat už minulou sobotu, ovšem tentokrát utkání zhatil místo koronaviru déšť. První duel se tak hrál až ve středu, kdy Bohunice porazily rezervu Líšně 5:1. „Kluci si zahráli a utkání splnilo účel. I když kondičně to vázlo, fotbal jsme nezapomněli hrát. Předvedli jsme pěkné věci a lidé, kterých došlo opravdu dost, měli na co koukat,“ pochvaloval si Schneider, kterého do zápasu nepustilo zranění.

Většina jihomoravských klubů se po uvolnění bezpečnostních opatření vrátila do tréninku. „Byli jsme hladoví po fotbale, nejprve jsme trénovali po dvou skupinách, teď už chodí třikrát týdně kompletní tým. Tréninky nehrotíme, pracujeme jen s balonem, aby nás to bavilo. Ostrá příprava začne v červenci,“ přibližuje záložník Schneider.

Dva měsíce dlouhá fotbalová přestávka se na hráčích podepsala. „Každý je zvyklý pořád něco dělat a když z toho vypadne, je jasné, že v kondici zaostává. Kluci ale měli chuť trénovat, bylo to dlouhé,“ sděluje Maša.

Do zápasů vyběhnou i další brněnské celky krajského přeboru. V pátek od šesti večer zavítá Svratka na hřiště Bosonoh a v sobotu vyzve Bystrc doma od pěti hodin odpoledne Start Brno. Před nimi se od dvou hodin střetnou dorostenci obou mužstev.

PAVEL ŠŤASTNÝ