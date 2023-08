Po utkání moravsko-slovenského fotbalového Superpoháru FC Kuřim vs. MŠK Senec nezakrýval spokojenost. S penaltovým vítězstvím domácích, kteří reprezentují svaz, v jehož čele stojí, to ale mělo málo společného. „Mnohem cennější jsou vztahy a vzájemná spolupráce, které se při těchto kláních výrazně upevňují,“ zdůraznil předseda Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno Vladimír Kristýn.

Předseda Bratislavského fotbalového svazu Juraj Jánošík (vlevo) a předseda Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno Vladimír Kristýn v Kuřimi na Superpoháru. | Foto: FC Kuřim

Letos se ale zápas hodně vyvedl i co do sportovní úrovně. Souhlasíte?

Ano, za poslední dobu měl určitě nejvyšší kvalitu. Určitě to bylo dáno i soupeřem, který byl velmi silný, i když prakticky ve stejné soutěži obsadil šesté místo, zatímco Kuřim byla u nás druhá a těsně jí unikl postup do divize. Ano, kvalitní utkání, rychlé, bojovné a pro diváky neustále zajímavé. Bohužel bez branek, ale vynahradil to ten závěr, který byl velmi dramatický.

Co tedy vyzvednete z mimosportovních přínosů?

Především, že se přenášejí do společenské stránky. Za dobu těch devíti ročníků už se navázaly i osobní vztahy a vazby. Všichni se už natolik známe, že se na tuhle akci hodně těšíme. Jak bylo dneska vidět, byla ta atmosféra velmi přátelská. Chceme tuhle tradici a laťku udržets rozvíjet i příští rok, kdy se bude hrát jubilejní desátý ročník.

Superpohár zůstává na jižní Moravě. Fotbalisté Kuřimi jej vystříleli penaltami

Je možné jej něčím vyškerkovat?

Uvažujeme o tom. Třeba, že bychom zkusili zařadit jako předzápas žáky. Kontakty jsou, zjišťujeme jak je využít.

Čeká podobná akce JmKFS v nejbližší době?

Ano, dokonce bych to naznal vrcholem sezony v této oblasti. Koncem září budeme pořádat Danube Moravia Cup, což je největší turnaj pro sedmnáctileté fotbalisty. Proběhne ve Vyškově za účasti reprezentací z regionů Srbska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska a samozřejmě naší z jižní Moravy.

V sobotu odstartuje nový ročník krajského přeboru. Co od něj očekáváte a co si v této souvislosti přejete?

Po sportovní stránce, aby si nadále zachoval svoji kvalitu a byl s tou výkladní skříní mezi soutěžemi, které organizujeme. Myslím si, že minulý ročník a potvrzují to i názory, které slyšíme z klubů v jeho průběhu, že se velmi vydařil. Máme vesměs velmi pochvalné ohlasy. Prakticky tam nebyly žádné náznaky, které by nějakým způsobem soutěž narušovaly. Takže bychom byli rádi, aby i nastávající ročník proběhl v tomto duchu, tedy naprosto bez problémů a rozhodovalo se jen na hřišti a nikoliv někde kuloárech. Přeju si, kdybychom s fotbalem i na krajské úrovni všichni bavili.

Máte tajný tip na vítěze a co soudíte o jeho možnostech v divizi. Letos postoupilo béčko Líšně, předchozí dva krajští přeborníci už jsou v Moravskoslezské lize…

Lze si jen přát, kéž by tato tradice pokračovala. (úsměv) Já jsem postup přál samozřejmě i Kuřimi, protože už několikátý rok hrají absolutní špičku a uniklo jim to, co vím, i pro zranění. Proto ten závěr bohužel výsledkově neměli takový a v přepočtu bodů s jinými přebory jim maličko chybělo. Ale i takový bývá sport a co není může být…