Na soupisce celku z okresu Brno - venkov se totiž nacházejí odchovanci Zbrojovky Tomáš Abrahám a Jiří Huška. „Jsou to dobří kluci a nejvíc mě baví, že si na nic nehrají. Jsou součástí kabiny, respektují mě jako trenéra a ostatní jako hráče,“ ujistil lelekovický kouč Jan Mikyska.

Dvaačtyřicetiletý Abrahám zaznamenal v nejvyšší české soutěži v dresu Zbrojovky a Slovácka osmaosmdesát zápasů, v zahraničí si pak zahrál za turecký Denizlispor nebo řecký tým Škoda Xanthi. I jeho o devět let mladší spoluhráč odstartoval svou profesionální kariéru v Brně, za které naskočil v první lize do čtrnácti duelů.

Huška navíc ještě v minulém ročníku odehrál tři utkání v druholigovém Blansku. „Když nastoupí vedle sebe na stoperovi, nemusím se v zápase moc nervovat,“ líčil s úsměvem Mikyska.

Jenže na hřišti se zkušení fotbalisté potkali v podzimní části krajské soutěže pouze ve čtyřech duelech. Mají totiž i trenérské povinnosti. Abrahám vede mládež Zbrojovky, Huška zase cepuje hráče Olympie Ráječko, účastníka krajského přeboru. „Navíc Jirka jak má dva metry a nějaké roky, tak ho limitují i zranění. Když ale můžou, tak hrají,“ podotkl Mikyska.

Ten se stal trenérem Lelekovic teprve v létě, když převzal mužstvo právě po Huškovi. „Ta situace v týmu nebyla asi úplně podle představ a hrozilo, že ho čeká horší sezona. Klukům jsem slíbil, že jim jednu sezonu vypomůžu. Jsem tady ale spíš proto, abych udělal v kabině atmosféru. Taktické pokyny si občas vezme na starost Abrc (Abrahám – pozn. red.), který vysvětlí ostatním, co po nich chceme a jdeme do zápasu,“ líčil Mikyska, jenž také zastává pozici manažera mládeže v Kuřimi.

A Lelekovice pod jeho vedením prožily úspěšný podzim, když jsou v tabulce druhé se ztrátou pěti bodů na Vilémovice. „Přes léto jsme měli tréninkové manko, které jsme dohnali až po třetím, čtvrtém kole. Zlomilo se to ve Vilémovicích, kde jsme po dvaceti minutách prohrávali 0:4. Tam jsem o pauze poprvé řval, že kabina málem spadla, ale kluci to pochopili a nakonec jsme mohli i vyhrát,“ připomněl Mikyska remízu 4:4 s týmem, v němž nastupují bývalí hráči Zbrojovky jako Patrik Siegl, Petr Švancara, Tomáš Polách, Zdeněk Valnoha a Martin Kasálek.

Mikyskovi svěřenci z třinácti soutěžních utkání dvakrát remizovali a dvakrát prohráli. Na domácím trávníku vybouchli akorát s Medlánkami, s nimiž prohráli 1:4. Jinak ze svého stadionu vytvořili nedobytnou tvrz. „U nás je takové futsalové hřiště,“ usmál se lelekovický kouč a pokračoval: „Než se na něm soupeř rozkouká, tak vedeme a pak se mu výsledek těžko otáčí. Doma jsme silní.“

Lelekovičtí se na podzim spoléhali v ofenzivě především na útočníka Davida Šulera, jenž je s devíti brankami v tabulce střelců na páté pozici. „David je dopředu jeden z našich nejlepších hráčů a osobně si myslím, že má na vyšší soutěž. Ale je to spíš o partě, v týmu jsme všichni kamarádi, a proto je u nás spokojený. Měl několik nabídek i z krajského přeboru, ale odmítl je,“ prozradil Mikyska.

Přesto Lelekovice před jarní částí soutěže počítají ztráty. Dlouhodobě zranění jsou Levon Hovhannisjan a Karel Kozumplík, Petr Kuba pak odjíždí na půl roku pracovně do Washingtonu. „Jsme teď minus tři hráče a o stejný počet chceme kádr určitě doplnit,“ pravil Mikyska, jenž dřív coby rozhodčí řídil zápasy v profesionálních soutěžích.

Jeho tým už zahájil zimní přípravu, poprvé se po pauze sešel v pondělí 10. ledna. „Trénujeme třikrát týdně a v plánu máme i pět přípravných zápasů. I když nemáme nějaký extra kádr, kluci jsou ochotní na sobě pracovat, chodí nás sedmnáct, osmnáct lidí, což v B třídě není běžné," zmínil Mikyska.

A přestože se Lelekovice po podzimu nacházejí na špici tabulky, těžkou hlavu si z toho nedělají. „Máme to v týmu postavené jinak než ostatní. Jsme super parta, nikdo nemá ani korunu, žádný cesťák ani prémie. Navíc ještě kluci platí příspěvky, takže je to opravdu srdíčková záležitost. Nehrajeme pod tlakem ale určitě chceme hrát nahoře, rádi bychom potrápili Vilémovice, aby to neměly tak jednoduché,“ dodal Mikyska.