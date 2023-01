Inspirace Olomoucí. Líšeň B zapojila dva mladé Afričany a rozjela tvrdý dril

Na podzim si podmanila fotbalový krajský přebor. A usnout na vavřínech neplánuje líšeňská rezerva ani v druhé části sezony. Doplnila tým o zajímavé juniory a ihned z kraje zimní přípravy se si naordinovala pořádnou dřinu. „Trénujeme pětkrát týdně, plus se nám do toho ještě přidají zápasy. Navíc ještě někteří hráči mají v úterý individuální trénink, takže to je šest jednotek týdně,“ nastínil kouč líšeňského béčka Michal Kugler.

Fotbalisté líšeňské rezervy po zimní části vedou tabulku jihomoravského krajského přeboru. | Foto: SK Líšeň

Náročná příprava má vést k jasnému cíli – udržení prvního místa a vysněnému postupu do divize. „Chceme sezonu dotáhnout ke konci, který jsme si vytyčili, takže se pokusíme postoupit. Samozřejmě víme, že to bude těžké, ale je to pro nás výzva,“ podotkl Kugler. Přípravná utkání Líšně B

Sobota 28. 1., 11:00: Pelhřimov - Líšeň B.

Sobota 4. 2., 10:00: Líšeň B - Velké Meziříčí.

Sobota 11. 2., 10:00: Líšeň B - Lanžhot.

Sobota 18. 2., 10:00: Líšeň B - Velká Bíteš.

Sobota 25. 2., 14:00: Líšeň B - Bzenec.

Sobota 4. 3., 11:00: Tasovice - Líšeň B. Společně s dalšími členy realizačního kádru tak už dva týdny dává hráčům pořádně do těla. „Jako vždy se na úvod snažíme o zlepšení kondice. Ale zároveň chceme, aby trénink byl pojatý všeobecně. Máme v Líšni dobré podmínky, nemusíme nikam jezdit, je tam dobrá umělka, všechno máme na stadionu,“ pochvaloval si stratég. Líšeňská rezerva se tak zatím zaměřovala primárně na zlepšení rychlosti a nabrání objemu. Zároveň však už postupně pracovala na organizaci hry, v sobotu si pak v Pelhřimově střihne první přípravné utkání. „Ve všech týmech, kde jsem byl, tak první tři týdny věnujeme objemu, až poté máme přípravná utkání, do kterých jdeme víc zpevnění. Myslím si, že když se tým sejde poprvé v pondělí a ve středu hraje zápas, tak to není přínosné pro nikoho,“ vysvětlil Kugler. Prvotní náročnou část hráči mají téměř za sebou a mohou se pomalu začít těšit na přípravná utkání se silnými soupeři. Kromě úvodního duelu s Pelhřimovem, který hraje krajský přebor Vysočiny, totiž půjde o samé celky z vyšších soutěží. „Uvidíme reálný obraz, v krajském přeboru totiž s námi týmy nechtějí hrát fotbal. Kromě Kuřimi všechny zalezly, což třeba z taktického hlediska chápu. Ale kluby, se kterými se utkáme v přípravě, nás prostě půjdou porazit, takže i my můžeme hrát aktivněji. Pro vývoj kluků je to lepší,“ poznamenal trenér. Z Lotyšska s výhrou. K prvnímu vítězství Basketu v ENBL přispěla i nová posila Kádr lídra krajského přeboru se přes zimu příliš nezměnil. Velké příchody ani nebylo možné očekávat, líšeňské béčko chce fungovat na bázi juniorky. „K nám nikdo nechodí, nás mohou jedině doplnit hráči z A týmu. Je potřeba, abychom fungovali jako juniorka a byli schopní si vychovat některé hráče sami. Inspirovat se můžeme třeba Olomoucí. Snažíme se o to, máme teď nadějné kluky a chceme, abychom navazovali na dorost,“ popsal Kugler. Dvě nové zajímavé tváře se však přeci jen na trénincích líšeňské rezervy objevují. Z dorostu totiž klub přeřadil dvě mladé africké naděje – Israela Odaleko Gabriela a Ugochukwu Stephena Iwualu. „Jedná se o šikovné a silové hráče z Afriky a jsou schopní s námi přípravu zvládnout. Uvidíme, třeba se i dostanou do základní sestavy, oba na to mají,“ předznamenal kouč.

