Ve dvanácti letech Hložek odešel z Ivančic a přesunul se do Zbrojovky. Přesto ještě minulý rok přiletěla do klubové kasy celku z Brněnska milionová částka, kterou Ivančice obdržely jako výchovné po přestupu českého reprezentanta do Německa. „Dodělali jsme díky tomu kabiny u hřiště s umělou trávou a zbytek si zatím necháváme v záloze,“ nastiňuje předseda ivančického klubu Tomáš Čožík.