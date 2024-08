Židenice jsou po dvou kolech se ziskem čtyř bodů v tabulce páté, když v úvodním kole remizovaly 2:2 v Novosedlech.

„Po dobrém prvním poločase jsme tam nepřidali další góly a zbytečně ztratili vedení 2:0. Zápas jsme si rozebrali a stejným chybám jsme se proti Zbraslavi vyvarovali. Rádi bychom se pohybovali v horní polovině tabulky. Minulá sezona pro nás byla první v soutěži a dala nám hodně zkušeností. To, že se nám po velmi špatném podzimu podařilo zachránit, je možná bráno jako lehký úspěch, ale tohle není to, o co bychom chtěli bojovat," připustil dlouholetý fotbalista Židenic.

A jaké jsou fotbalové ambice hráče, který se dostává do nejlepšího věku pro tento sport? „Chci Židenice vytáhnout co nejvýš. Vždyť i největší úspěch mé kariéry mám spojen s nimi, když jsme vyhráli před rokem v městském přeboru. I když jsem byl na jaře zraněný, bylo to parádní," uzavřel Šimeček.

Další zápas sehraje se svými spoluhráči v neděli, kdy se od půl šesté večer představí na hřišti béčka Rosic.