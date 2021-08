V jejím dresu už v pátek rozehrají novou sezonu krajského přeboru, když je čekají Boskovice. „S Martinem jsme si jednou řekli, že na konci našich aktivních kariér si spolu ještě někde zahrajeme. Přiznám se, že jsem ho do Svratky přilákal a jsem rád, že nabídku vzal a ještě se potkáme v jednom týmu," řekl Kroupa.

Ten do Svratky přestoupil už loni v létě, když skončil ve druholigovém Prostějově. Kvůli koronavirové pandemii ale stihl na podzim jen osm zápasů, v nich dal čtyři branky. „Stihl jsem se už seznámit se soutěží i s klukama. Tréninky jsme nějak měli i přes koronu, snažili jsme se všichni udržovat. Odehráli jsme teď i nějaké přípravné zápasy a krajský přebor jsem si už načetl," ujistil Kroupa.

Coby bývalý prvoligový hráč se musí v zápasech vyrovnat také se zájmem od protihráčů. „Někteří za mnou přijdou a chtějí se pobavit, s tím nemám problém. Jsou ale i takoví, kteří cítí povinnost si to se mnou rozdat. To tam bude prostě vždycky. Když jsem šel do nižší soutěže, musel jsem se na to v hlavě nachystat a většinou mě to vyhecuje ještě k lepšímu výkonu," podotkl Kroupa.

I když teď měl stejně jako ostatní hráči kvůli nedohraným nižším soutěžím delší zápasovou pauzu, o konci s fotbalem vůbec nepřemýšlel. „Profesionální kariéru jsem uzavřel, ale to neznamená, že mě fotbal přestal bavit. Pořád mě naplňuje, a proto jsem přijal nabídku od Pavla Crhana, abych šel do Svratky. Bydlím nedaleko v Jundrově, přijedu domů, sednu na kolo a vyrážím na trénink. Dokud mě to baví, budu pokračovat," prohlásil Kroupa.

Ten zároveň věří, že sezona 2021/2022 se odehraje kompletní a na jejím konci se určí i postupující a sestupující týmy. „Doufám, že až do takového extrému jako tomu bylo napoprvé, už koronavirová pandemie nezajde. Přece jen i v těch nižších soutěžích je řada kluků proočkovaná," zamyslel se jedenačtyřicetiletý fotbalista.

V nové sezoně se na hrotu útoku musí ve Svratce obejít bez spoluhráče Dominika Havlína, jenž se přesunul do divizního Startu Brno. „Jde o nejcitelnější změnu v kádru. Dominik byl náš stěžejní útočník, nahradit ho bude složité," poznamenal Kroupa.

Havlín dal loni na podzim v dresu Svratky devět branek, převezme jeho roli Kroupa? „Nezříkám se toho. Samozřejmě góly chci dávat i v této soutěži, ale Dominik byl hodně nadstandardní hráč na krajský přebor. Dělal servis mně a já zase jemu, vyhověli jsme si. Máme ale plno dalších šikovných kluků, kteří ho snad zastoupí," přál si Kroupa.

Naopak se teď Brňané mohou spolehnout na kvalitu v brance. „Odešel nám stěžejní hráč do ofenzivy, ale zase do defenzivy přišla obrovská posila, tak snad se to trochu vyváží. Na druhou stranu Martin za nás góly nedá," usmál se Kroupa.

Ten se s Doležalem v tomto týdnu potká nejen na zápase Svratky, ale také v Prostějově. Tam zavítá ke druholigovému duelu Zbrojovka, ve které zastává pozici trenéra brankářů právě Doležal. „My si samozřejmě často voláme, ale tento týden počítám, že hovory moc neproběhnou. V pátek na zápase budou naše myšlenky patřit jen zápasu s Boskovicemi," dodal s úsměvem Kroupa, sportovní manažer Prostějova.