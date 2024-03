Ten vévodí střelecké tabulce týmu, když nasázel deset branek, hattrick ale zažil premiérový. „Častokrát se mi povedlo vstřelit dva góly, ale následně jsem už nepřidal ten třetí, takže jsem rád, že se mi to konečně podařilo," lebedil si mladý střelec.

Újezdu patří čtvrtá pozice tabulky B skupiny nejnižší krajské soutěže, což je příčka, která odpovídá ambicím celku z Brněnska. „Chceme se nejlépe udržet někde kolem čtvrté pozice a zároveň vyhrávat hlavně domácí zápasy, abychom udělali radost našim fanouškům," pravil Kroupa.

Za Újezd kope už pět roků a v týmu je spokojený, i když se netají ambicemi okusit vyšší soutěž. „Určitě si chci zahrát krajský přebor nebo divizi, protože si myslím, že bych na to měl. Hlavně se hodlám věnovat fotbalu tak dlouho, jak mi to zdraví dovolí, protože mě to neskutečně naplňuje a uvidím, kam to až dotáhnu," pověděl mladý útočník.

V dětství si dal od fotbalu pauzu. „Začal jsem s ním ve čtyřech letech v Tuřanech, odkud pocházím, ale po šesti letech jsem si dal přestávku a mezitím vyzkoušel ostatní sporty jako tenis nebo atletiku. V patnácti jsem se vrátil k fotbalu do Újezdu, kde hráli moji kamarádi ze školy. Působím tam dodnes a jsem nesmírně spokojený," dodal Kroupa.

Toho čeká další zápas v neděli, kdy se čtvrtý Újezd představí od třech hodin odpoledne na hřišti třetí rezervy Rosic