Svou gólovou produkci však Kučera považuje za „žalobu“ úrovně I. B třídy. „Úroveň je tak špatná, že i já, který má nadváhu a několik operací kolen, dám za sezonu v pohodě přes dvacet branek. Je to spíš smutné, než potěšující,“ přiznal Kučera.

Tato sezona se zkrátka nevyvíjí podle jeho představ a to ani ne tak tím, že Babicím patří osmá pozice tabulky. „Nejde mi o výsledkovou stránku. Spíš o to, jak se mění přístup k fotbalu. Dneska si hráči spletou den, kdy se koná zápas nebo jedou na výlet místo utkání. Přitom paradoxně ti starší, kteří mají rodinu, zápasy ani tréninky nevynechávají. Bohužel ale nemám iluze, že se to děje jen u nás,“ rozčílil se Kučera.

V Babicích přitom strávil i své nejlepší fotbalové časy. „Mezi devatenácti až pětadvaceti lety to tam bylo tak skvělé, že bych to nevyměnil ani za možnost hrát za Zbrojovku ligu,“ pověděl zkušený střelec.

Právě z Babic se poté vydal do ambiciózního Startu Brno, který už byl na senzační cestě za postupy z městského přeboru do divize, které momentálně vévodí, zastavilo ho ale zranění. „Bohužel jsem si vykloubil koleno a už to nikdy nebylo ono, proto jsem se vrátil do Babic,“ poznamenal Kučera.

Na vyšší soutěž už se necítí, rád by ale ještě zamíchal kartami mezi kanonýry. „Budu to pálit rovnou z rozehrávky, ať to vyhraju,“ glosoval na závěr.