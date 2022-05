Druhý poločas byl už v režii Bohunic, domácí gólman Doležal však svými někdy až neskutečnými zákroky zabránil dalším brankám. Jedinou větší šanci domácích propásl Jan Janík, zblízka poslal míč jen do náruče brankáře Dominika Kunického. „Proti domácím jsme nastoupili s respektem, věděli jsme, že to bude střetnutí s řadou soubojů a napadání. Rozhodla naše rychlost a pohotovost, závěr jsme si již pohlídali,“ byla slova bohunického kouče Zdeňka Partyše. Jeho protějšek Bohdan Ryšavý jen smutně hlesl: „I přes naši velkou snahu a bojovnost se prosadila kvalita vedoucího týmu tabulky.“

Olympijský vítěz ve střelbě na trap Lipták vyhrál v Baku závod světového poháru

Kladem zápasu Bystrce s Bohunicemi byl fakt, že oba týmy hrály útočně, obrany nijak úporně nebránily a tak se za devadesát minut zrodilo mnoho brankových šancí. V první půli se víc dařilo domácím, agilní Adam Sedlák předkládal z levé strany přesné centry, Patrik Hubr stejně jako Ladislav Hansl hlavou minuli prázdnou branku, Tom Kratochvíl zbrkle přestřelil.

Ve druhé půli se k vraždění šancí přidali i hosté, dvakrát Lukáš Závodný a po něm osamocený Jan Novák nedokázali trefit bystrckou branku. Jediným šťastlivcem se tak stal domácí středopolař Patrik Pokorný, po Hubrově rohu se přízemní střelou k tyči z hranice šestnáctky trefil do sítě. Na zahazování šancí se už nemohl dívat někdejší boskovický kanonýr, dnes čtyřicetiletý trenér Jan Havlíček a protože byl napsán na soupisce, nastoupil do závěrečné čtvrthodiny. I nadále však diváci žasli nad tím, co je možné neproměnit. Až do konce se oba celky předstihovaly v zahazování víc než stoprocentních gólových šancí. Domácím spalovačem se v závěru stal Jan Pavlík, boskovický Jan Stara dokázal přestřelit branku ze tří metrů. Oba trenéři, jak domácí Igor Kos, tak hostující Jan Havlíček zněli tentokrát unisono: „Trápíme se střelecky, naším největším problémem je vstřelit gól.“

ZDENĚK STANĚK