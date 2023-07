Šedivý si však skvělými výkony vysloužil zimní přesun do třetiligového Blanska a jeho místo na čele brzy zaujal někdo jiný. Pro sebe si ho zabral Jindřich Stehlík z brněnské Sparty, kterému nikdo nedokázal konkurovat. Jedenatřicetiletý snajpr zapsal 25 branek, což bylo o devět více než další úspěšní útočníci.

Ivančice fotbal nebavil, sestup jim může i pomoct. Jasným cílem je rychlý návrat

Stehlík navíc zakončil sezonu ve velkém stylu, v posledním kole hattrickem přispěl k výhře Sparty nad Ratíškovicemi 6:3 a jasně ukázal, kdo byl nejlepším útočníkem ročníku.

Soupeřilo se tak jen o druhé místo, které si se šestnácti trefami uzmul kuřimský Petr Svoboda, stejný počet gólů zvládl dát i Tomáš Bělehrádek z Kunštátu. Na patnácti brankách se zastavil tahoun líšeňské rezervy Richard Dostálek mladší.

Top 14 střelců

1. Jindřich Stehlík (Sparta Brno) 25 gólů

2. Petr Svoboda (Kuřim) 16 gólů

3. Tomáš Bělehrádek (Kunštát) 16 gólů

4. Richard Dostálek ml. (Líšeň B) 15 gólů

5. Ondřej Šedivý (Svratka Brno) 14 gólů

6. David Marcián (Ratíškovice) 13 gólů

7. Karel Kroupa (Svratka Brno) 13 gólů

8. Michal Pokorný (Ráječko) 12 gólů

9. Vojtěch Čech (MS Brno) 12 gólů

10. Ladislav Hansl (Bystrc) 11 gólů

11. Tomáš Košut (Sparta Brno) 11 gólů

12. Lukáš Obruča (Rousínov) 11 gólů

13. Marek Štencl (Kunštát) 11 gólů

14. Pavel Simr (MS Brno) 11 gólů

Karetní hříšníci

Žluté karty

I zde byl vítěz už dlouho dopředu jasný, oproti střeleckým výkonům jde však o méně chvályhodnou statistiku. Rousínovský Jiří Pešta naskočil ke 28 zápasům a jen v jedenácti neviděl žlutou kartu. Napomínaný tak byl hned devatenáctkrát, díky čemuž v této statistice kraloval o pět žlutých varování. Červenou kartu však neviděl ani jednu.

Fotbalistovi jde o zdraví po vážné nemoci. Nadace Procházky i hokejisté pomohou

Vyloučen nebyl v sezoně ani jednou i kunštátský Marek Sehnal, který nasbíral druhý nejvyšší počet žlutých karet. Ke čtrnácti napomínáním přidal i šest vstřelených gólů.

O třetí příčku se pak podělili hned čtyři fotbalisté, kteří nasbírali dvanáct žlutých varování. Jakub Krejčíř ze Sparty musel jednou i předčasně do sprch.

Nejvíce ŽK

1. Jiří Pešta (Rousínov) 19

2. Marek Sehnal (Kunštát) 14

3.-6. Jakub Krejčíř (Sparta Brno) 12

3.-6. Jan Havel (Bosonohy) 12

3.-6. Jiří Šíma (Bosonohy) 12

3.-6. Filip Svensson (Svratka Brno) 12

7.-11. Jindřich Stehlík (Sparta Brno) 11

7.-11. Jan Stara (Boskovice) 11

7.-11. Jakub Nedorostek (Ratíškovice) 11

7.-11. David Macko (Kunštát) 11

7.-11. Radim Holešinský (Mutěnice) 11

Červené karty

Jestliže v předchozích kategoriích byli lídři jasní, statistika červených karet vypovídá o relativní slušnosti hráčů v nejvyšší krajské soutěži. Maximem totiž za celou sezonu byla dvě vyloučení, na která „dosáhli“ jen čtyři fotbalisté.

Dvakrát tak předčasně do sprch mazali Tomáš Knotek z Ratíškovic, Michal Pavliš z Bosonoh, kuřimský Ivo Kostrůnek a lednický Jiří Ferby.

Jednu červenou kartu pak v uplynulé sezoně krajského přeboru vidělo 34 hráčů.

Nejvíce ČK

1.-4. Tomáš Knotek (Ratíškovice) 2

1.-4. Ivo Kostrůnek (Kuřim) 2

1.-4. Jiří Ferby (Lednice) 2

1.-4. Michal Pavliš (Bosonohy) 2

Michal Pavliš z Bosonoh (uprostřed v bílém) právě dostává červenou kartu, v sezoně viděl ještě jednu a patří tak mezi čtyři nejvylučovanější hráče krajského přeboru.Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal

Počet a věk hráčů

466 hráčů. Tolik jich v nedávno skončeném ročníku alespoň jednou zasáhlo do utkání nejvyšší krajské soutěže, dalších 53 fotbalistů zůstalo nevyužitých na lavičce. Zde se jednalo převážně o mladíky, kteří si na svou šanci musí ještě počkat.

Průměrně tak každé mužstvo využilo přes 32 hráčů.

Nejstarší hráči

Žádný padesátník sice v uplynulém ročníku do krajského přeboru nezasáhl, hned dva hráči ale velkému milníku nemohli být blíž. U dvou fotbalistů se totiž v kolonce věku objevilo číslo 49, v obou případech se jedná o známá jména brněnského fotbalu.

Ikona Moravské Slavie Daniel Mikula sice už před rokem oznámila konec hráčské kariéry, v nedávno skončené sezoně se však velezkušený gólman ještě jednou postavil do brány k duelu nejvyšší krajské soutěže. Bylo tomu tak v posledním kole ročníku, kdy si Mikula proti Bosonohám dokonce připsal čisté konto.

Přemýšlel, zda je na správném místě ve správnou dobu. Tak je Psotka ve Zbrojovce

Ve stejném věku naskočil na jaře do krajského přeboru i další velezkušený fotbalista. Richard Dostálek starší se po dubnovém vyhazovu z pozice trenéra brněnské Zbrojovky vrátil zpět na trávníky, ve třech zápasech pomohl Bosonohám k udržení. Odehrál 165 minut, u obou nejstarších hráčů platí, že pokud by dres některého z celků krajského přeboru navlékli i příští jaro, nastupovali by už jako padesátníci.

Další dva zkušení harcovníci naskočili do nejvyšší krajské soutěže ve věku 44 let a na dálku spolu svedli souboj o udržení. Spokojenější mohl být Jiří Šíma, který v Bosonohách zároveň zastává funkci hlavního kouče, ivančický předseda Tomáš Čožík naopak ani svými výkony nezachránil svůj klub před pádem do I. A třídy.

Nejstarší hráči

1.-2. Daniel Mikula (MS Brno) 49 let

1.-2. Richard Dostálek st. (Bosonohy) 49 let

3.-4. Tomáš Čožík (Ivančice) 44 let

3.-4. Jiří Šíma (Bosonohy) 44 let

5. Karel Kroupa (Svratka Brno) 43 let

Nejmladší hráči

Kategorii nejmladších hráčů v uplynulé sezoně jasně ovládla Sparta. Ze šesti mladíků, kteří se do utkání zapojili ve věku pouhých šestnácti let, totiž hned tři oblékají rudý dres tradičního brněnského klubu, jmenovitě se jedná o Radka Janečka, Lukáše Kocourka a Alexandra Tetura. Další dorostenci navíc zůstali pouze na lavičce Sparty.

V šestnácti letech k zápasům krajského přeboru naskočili i krumvířský Radim Němeček, ratíškovický Dominik Svoboda a boskovický Dominik Sychra.

Nejmladší hráči

Radek Janeček (Sparta Brno) 16 let

Lukáš Kocourek (Sparta Brno) 16 let

Radim Němeček (Krumvíř) 16 let

Dominik Svoboda (Ratíškovice) 16 let

Dominik Sychra (Boskovice) 16 let

Alexandr Tetur (Sparta Brno) 16 let

Železný muž

Jen dvojice hráčů se po uplynulé sezoně může pyšnit titulem železného muže, v zápasech svých celků totiž nechyběla na hřišti ani minutu. Jedná se o rousínovského obránce Matěje Rozehnala a kunštátského brankáře a kapitána Ivo Loukotu. Čtyřiadvacetiletý bek těžil z četných nastavení v utkáních klubu z Vyškovska a na hřišti pobyl nejvíc ze všech – rovných 2800 minut. Loukota nasbíral 2759 minut.

Až v posledním utkání sezony přišel o titul železného muže gólman Moravské Slavie Josef Šurkala. Na závěr totiž pustil do brány svého kolegu Mikulu, který se tak stal nejstarším hráčem. Šurkala tak v počtu nasbíraných minut skončil na čtvrté příčce, když zaostal o jedinou minutu za svým spoluhráčem Ondřejem Kubíkem. Ten Morendě chyběl také jen jednou, v šestém kole musel vynechat utkání na hřišti Svratky.

Pilným sběratelem minut byl i král střelců uplynulého ročníku, Stehlík totiž naskočil do všech třiceti utkání Sparty, což ho vyneslo na závěr první pětky nejpoctivěji nastupujících fotbalistů.

Nejvíce minut

1. Matěj Rozehnal (Rousínov) - 2800 minut

2. Ivo Loukota (Kunštát) - 2759 minut

3. Ondřej Kubík (MS Brno) - 2740 minut

4. Josef Šurkala (MS Brno) - 2739 minut

5. Jindřich Stehlík (Sparta Brno) - 2720 minut

6. Martin Kříž (Rouusínov) - 2708 minut

Brankář Ivo Loukota patří mezi dva hlavní železné muže krajského přeboru, v uplynulé sezoně nevynechal při zápasech Kunštátu ani minutu.Zdroj: Petr Nečas