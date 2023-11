Fotbalisté Kuřimi (v bílém) ztratili v úvodních třinácti kolech krajského přeboru body jen dvakrát.Zdroj: Jaroslav Kicl

ZÁPAS PODZIMU? Čtyřiatřicet získaných bodů z devětatřiceti možných, k tomu impozantní skóre 42:9. Kuřim zatím v aktuální sezoně vypadá téměř nezastavitelně, recept na ni našlo jen Ráječko, které lídra zaskočilo výhrou 1:0 na jeho hřišti.

Poslední dvě kola však výrazně napoví o tom, v jak suverénní pozici půjde celek z Brněnska do jarní části. Los totiž nemá vůbec jednoduchý, v pátek míří do Boskovic, na závěr pak hostí brněnskou Spartu. „Chceme udržet vítěznou vlnu, tyto zápasy nám ukážou, jaký polštář si uděláme pro jaro. Je to taková příprava pozice pro druhou část sezony, protože nebudeme tajit, že chceme jít do divize,“ prozradil kuřimský kouč Svatopluk Habanec.

Velké změny od nového trenéra nebyly. Máme lepší obsazení, říká opora Zbrojovky

Právě v Boskovicích ale na jeho svěřence čeká pořádná výzva. Klub z Blanenska neprohrál už dvanáct utkání v řadě, vyšvihl se na druhou příčku tabulky, a je tak největším konkurentem Kuřimi v boji o postup.

Pokud by Boskovice páteční utkání zvládly, přiblížily by se Kuřimi na pouhé tři body, a do jara by tak vše bylo otevřené. „Může se jednat o zápasu podzimu, ale hlavně musíme pořád být pevně nohama na zemi. Boskovice nestojí na tom, jestli teď budou první, máme tady dlouhodobý proces. Proti Kuřimi ale rozhodně hodláme být aktivní, budeme hrát náš klasický herní styl,“ předeslal boskovický kouč Jan Havlíček.