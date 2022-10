Ještě na začátku loňského roku patřil k dorostu Baníku Ostrava, poté se přesunul k mládeži Frýdku-Místku, loni v září následně opustil rodnou severní Moravu a zamířil do Brna, s dospělým fotbalem začíná v B třídě v Medlánkách. „Do města jsem přišel za studiem, na vojenské univerzitě jsem se spojil s majorem Ladislavem Göghem, který ještě v minulé sezoně trénoval Medlánky a ten si mě vytáhl,“ popsal Merta, jak zakotvil v Brně.

Týmu ze severozápadu největšího moravského města zajistil skoro polovinu gólů v této sezoně, na vedoucí příčku Podolí ztrácí Medlánky tři body. „Mohli bychom ambicemi směřovat na postup do I.A třídy, jako tým na to určitě máme. Hodně si rozumíme jak na hřišti, tak mimo něj. Smějeme se spolu,“ přesvědčoval Merta.

Ostatně svůj čtyřgólový počin oslavil právě i s jedním ze spoluhráčů. „Přišli jsme v neděli podpořit dorost Medlánek a u toho padlo nějaké to pivo. K fotbalu to prostě patří,“ směje se mladý kanonýr.

Ačkoliv mezi dospělé vstoupil v nejnižší krajské soutěži, věří, že se ještě propracuje do horních pater českého fotbalového systému. „Cíle si stanovuji vždy co největší a jdu za nimi, posouvá mě to dál a vím, že pro to musím něco udělat. Moje vysněná meta je zahrát si třetí nebo druhou ligu,“ dodal Merta. Ještě předtím je ale třeba dokončit načatou práci v Medlánkách. V sobotu si Merta se svými spoluhráči zahraje od třech hodin odpoledne na hřišti Slavkova u Brna.