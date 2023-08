Šlo o souboj jednoho z největších favoritů krajského přeboru proti nováčkovi a papírové předpoklady se naplno vyplnily. Fotbalisté Kuřimi v sobotu na úvod sezony Pohořelice nikterak nešetřili, zdolali je 7:0, a skvěle tak doma načali svou cestu za vytouženým postupem. „Je to tvrdá lekce, můžeme jen poděkovat Kuřimi, že nám ji dala,“ hodnotil pohořelický kouč Zdeněk Matoušek.

Čtvrtý gól Kuřimi (v modrém), který vstřelil Ondřej Ullmann. | Video: Jakub Tručka

Se značným sebevědomím vstupovaly Pohořelice do nového ročníku, na hřišti Kuřimi chtěly ihned prokázat své kvality. Proti druhému celku minulé sezony rozhodně nechtěly jen bránit, od prvních minut předváděly útočný fotbal. „Chtěli jsme domácí zaskočit aktivní hrou, plánovali jsme hrát hodně nahoře, a to se nám asi vymstilo. Možná i z tohoto pohledu jsem to špatně odhadl,“ sypal si popel na hlavu Matoušek.

Domácím totiž aktivní pohořelický fotbal naplno vyhovoval. Od úvodu se jednoduše dostávali za obranu soupeře a už od 18. minuty vedli, když se poprvé prosadil Petr Svoboda. „Musím přiznat, že nám aktivní hra Pohořelic vyhovovala. Hráli jsme proti nim už dvakrát a vždy se snažily hrát fotbal, nebyla to od nich žádná nakopávaná ani beton,“ ocenil kuřimský kouč Svatopluk Habanec.

Bosonohy se v derby červenaly. Ale Morendu tentokrát vyhrát nenechaly

O vítězi výrazně napověděly poslední tři minuty první půle. Nejprve se podruhé prosadil Svoboda, následně zvýšil Petr Musila Kuřim šla do šaten s tříbrankovým náskokem. „Tam jsme položili hlavní kámen úspěchu. Za stavu 2:0 ještě nikdy nemůžete být v klidu, ale když vedete 3:0, tak už to většinou nepustíte, máte i větší sebevědomí,“ podotkl Habanec.

Pohořelice ze své ofenzivní hry neustoupily ani po změně stran, vypracované šance však neproměnily a svůj premiérový zápas v nejvyšší krajské soutěži zakončily bez vstřelené branky. „Chtěli jsme dát alespoň gól, abychom se chytli a získali nějaké sebevědomí do dalších zápasů. Nevidím to ale úplně černě. Poučíme se a musíme se dát dohromady,“ nastínil Matoušek.

Trénoval s Ibrahimovičem, nyní míří do Brna. Líšeň posílil záložník z AC Milán

Naopak Kuřim pokračovala v ofenzivní kanonádě. Ve druhé půli často chodila do přečíslení a mohla dát i mnohem víc než sedm gólů. O všechny trefy domácích se postarala trojice Svoboda, Musil a Ondřej Ullmann, který přišel na hřiště z lavičky a zapsal dva góly ve dvou minutách. „Výsledkově je to určitě ideální vstup do sezony, kromě prvních patnácti minut jsme v utkání dominovali. Proměňovali jsme své šance, takže to byl od nás výborný začátek. Vyzkoušeli jsme sii dva systémy, chvíli jsme hráli ve formaci 4-3-3, poté 3-5-2, dost často jsme chodili do otevřených prostorů,“ doplnil Habanec.

Kuřim - Pohořelice 7:0

Poločas: 3:0.

Branky: 18. a 42. Svoboda, 45., 87. a 90. Musil, 68. a 69. Ullmann.

Rozhodčí: Ryba – Burgr, Šenkýř.

ŽK: Pluháček – nikdo.

Diváci: 180.

Kuřim: Smrčka – Petřík (71. Kostrůnek), Bartoš, Pitel, Pospíšil (60. Halouzka), Koreň (60. Ullmann), Svoboda, Musil, Rolinek, Pluháček, Malý (60. Vlček).

Pohořelice: Rychetský – Beníček, Šimša (56. Zbránek), Vedral, Koch (33. Petrásek), Manuel, Kůra, Ševčík, Lang, Landšperský, Hron.