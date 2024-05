Ratíškovice přijely do Kuřimi s jasným cílem – udržet co nejdéle remízový stav. Jenže jejich plán selhal už po několika desítkách vteřin. Vojtěch Čech otevřel skóre z první akce zápasu, David Petřík v šesté minutě zvýšil už na 2:0.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Domácí se dostávali do dalších obřích šancí, jenže je zahazovali a přišel šok. Baník ve 28. minutě díky trefě Davida Antoše snížil. „Měli jsme tam pět minut nekoncentrace, kdy jsme dostali kontaktní gól. Nevykolejilo nás to a napravili jsme to velmi brzo. Ukázali jsme sílu na balonu, vytvořili si spoustu šancí a rozhodli. Byl to zápas v relativním klidu,“ těšilo Habance.

Ratíškovická naděje na zdramatizování trvala šest minut. Pak přidal třetí branku domácích Ondřej Ullmann a do poločasu ještě z penalty navýšil náskok Vítězslav Bárta. „Říkal jsem klukům následně v kabině, ať si druhou půli i užijí a pokusí se skóre trochu zkorigovat. Dostali jsme ještě dva góly, ale domácí už hráli jen na půl plynu,“ uznal Vacenovský.

O poslední dvě trefy se postarali Petr Svoboda a Adam Rolinek, hosté si tak ze hřiště lídra odvezli šestigólový příděl. Přesto v jejich táboře nepanovala přílišná frustrace. „Nemám klukům co vyčíst. Přijeli jsme do Kuřimi vlastně ve dvanácti lidech ze stabilního kádru, dva hráči se zranili před zápasem, takže jsme museli poslat do hry dorostence. Máme nyní věkový průměr mužstva okolo 21 let, všichni předvedli maximum, nikdo nezklamal,“ poznamenal hostující stratég.

Jeho svěřencům před nedělními dohrávkami patří jedenáctá příčka, Kuřim nadále kráčí za postupem. Její velkou silou zůstává šířka kádru, o šest sobotních branek se postaralo šest různých hráčů. „Jdeme prostě za tím, že každý zápas potřebujeme vyhrát, protože se zdá, že s Boskovicemi to bude boj až do posledního kola,“ upozornil Habanec.

Kuřim však ve zbytku sezony nečeká jednoduchý los. Za sebou má pět utkání v řadě s týmy ze spodní poloviny tabulky, ve zbývajících pěti kolech vyzve Ráječko, Kunštát, Boskovice nebo brněnskou Spartu. „Z pěti zbývajících zápasů to budou čtyři extrémně těžká utkání,“ doplnil trenér lídra krajského přeboru.