Jeho svěřenci po remízách 1:1 s Mutěnicemi a Boskovicemi začali častěji střílet góly. V posledních třech duelech vyhráli i díky tomu, že ve všech nasázeli tři branky. Vzpírají se tak pozici až sedmého nejgólovějšího týmu soutěže.

„Hlavně se nám sehrála útočná dvojice Petr Svoboda a Petr Musil. Na těch číslech to jde vidět. Říkali jsme si po dvou remízách na začátku, že je třeba víc útočit, když chceme bojovat o druhou pozici," poznamenal exkligový kouč.

Gólově táhne Kuřim především tradiční kanonýr Svoboda, důležitou velkopáteční výhru 3:2 na Spartě Brno vystřelilo exotické jméno na soupisce kuřimského celku - Abulai Dabó. Třiadvacetiletý fotbalista se stal nedávno na okamžik hvězdou sociálních sítí, když jej ve sledovaném příspěvku na Facebooku představil Dopravní podnik města Brna, kde Dabó pracuje ve Středisku správy majetku.

Fotbal začal hrát v Česku loni v létě v Družstevníku Nikolčice v I. A třídě, v zimě povýšil do krajského přeboru a postupně se propracoval do základní sestavy. „Je to hráč, který umí s balonem a taky vstřelit branku. Přestože zatím není takticky sžitý s mančaftem, líbí se mi jeho píle i na tréninku. Umí anglicky, takže se s ním domluvíme, já jen teda na těch věcech z fotbalového světa," smál se Habanec.

Aby mu bylo do smíchu i po sezoně, měla by Kuřim skončit na druhém místě, na atak vedoucí Líšně B v Kuřimi nemyslí. „Je to jasně dané. Rozehrávají se tam kluci, kteří pak hrají druhou nebo mají i na první ligu. Krajský přebor je pro tento tým nízká soutěž," dodal Habanec.

V případě postupu do divize by se Kuřim do čtvrté nejvyšší soutěže dostala poprvé od roku 1996, kdy sestoupila zpátky do krajského přeboru.