Lanžhotští fotbalisté podmínku splnili, proto ve středu od půl šesté odpoledne nastoupí do pohárového duelu proti druholigové Líšni. „Nikdo z hráčů nebyl proti a všichni jsme negativní,“ uvedl sportovní manažer lanžhotského klubu Jiří Bartoš.

Na testování vypravil klub hrající divizi D dvaadvacet lidí. Kromě fotbalistů se mu podrobil i realizační tým a funkcionáři uvedení v zápise o utkání. Za jednoho člena Lanžhot zaplatil patnáct set korun, což je dohromady třiatřicet tisíc. „Částku jsme uhradili zatím celou, ale fotbalový svaz nám půlku vrátí. Kdybychom hradili sto procent, nejdeme do toho,“ poznamenal Bartoš.

Na první zápas nového soutěžního ročníku proti Hodonínu přišlo na lanžhotské hřiště šest set padesát diváků, loni na pohárové utkání s Baníkem Ostrava téměř tři tisíce dvě stě. „Fotbal je u nás jednou z největších kulturních akcí, proto předpokládáme, že na Líšeň dojde aspoň osm set platících. Při ceně sto korun za lístek testy na koronavirus snadno zaplatíme a zbytek nám zůstane. Věřím, že na tom vyděláme,“ podotkl Bartoš.

Zvláštní nádech bude mít sředeční duel pro líšeňského trenéra Milana Valachoviče, který vytáhl Lanžhot z krajského přeboru až na třetí místo v divizi a před deseti měsíci získal angažmá v Brně. „Na utkání se určitě těším, ale beru všechno v pohodě, nepůjde pro mě o až tak specifický zápas. Se všemi v klubu jsem v každodenním kontaktu, v neděli jsem navštívil i jejich zápas proti Humpolci,“ líčil Valachovič.

Třiapadesátiletý kouč je v Lanžhotě stále vítaný. „Mosty jsme nespálili a možná se stane, že se sem jednou vrátí,“ pravil Bartoš. „Lidi tam jsou fantastičtí. Takové návštěvy zápasů, co jsem zažil, se v dnešní době málokdy vidí,“ přidal Valachovič.

Zatímco lanžhotští fotbalisté o víkendu zvítězili doma s Humpolcem jasně 4:0, Líšeň přestřílela v úvodním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Třinec 3:2. „V poháru nastoupí v základní sestavě všichni, co nehráli v Třinci,“ prozradil Valachovič.

Vítěz z duelu Lanžhot-Líšeň pravděpodobně narazí v dalším kole Mol cupu na prvoligové Slovácko. „Ve fotbale je možné všechno a když postoupíme, na Slovácko nám dojde třeba dva a půl tisíce lidí. To bychom měli pokryté peníze do konce roku,“ líčil Bartoš.

Jiný postup než v Lanžhotě zvolily moravské kluby ze Slavičína, Rýmařova a Hranic, které se měly střetnout s Blanskem. „Přestože by se svaz na zajištění testování finančně podílel, byly by to pro nás vyhozené peníze,“ zdůraznil hranický trenér Radek Fojtů.