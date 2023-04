Jarní fotbalovou část krajského přeboru začali dominantně, nejprve zdolali 6:1 Kunštát, pak vyhráli 4:0 v Ratíškovicích. Jenže v neděli hráči líšeňské rezervy narazili, poprvé v sezoně doma ztratili body, když padli s Ráječkem 1:2. „Pokud se kluci soubojově nechtějí zapojit do zápasů, tak přijdou na řadu jiní hráči, kteří to dělat budou. Alibistický fotbal je málo,“ zlobil se kouč líšeňského béčka Michal Kugler.

Fotbalisté líšeňské rezervy (v červeném) vedou krajský přebor o čtyři body. | Foto: SK Líšeň

Denně své svěřence cepuje, snaží se jim vštěpovat různé prvky, aby mladý tým byl připravený na divizní fotbal, kam líšeňská rezerva touží postoupit. Nedělní výkon však Kuglera rozhodně nepotěšil. „Prostě takovým pomalým fotbalem, který jsme předvedli, nemůžeme uspět. Přihrávali jsme si míč mezi obránci a středním záložníkem, nešli jsme nahoru, nemělo to žádný cíl. Takhle se fotbal nehraje,“ kritizoval.

Jeho slova dokazují, jakou cestou chce se svým týmem jít. Prohra totiž lídra krajského přeboru zase tolik nebolí, stále má na čele čtyřbodový náskok. Bývalý trenér Blanska nebo Rosic však chce po svých hráčích vždy maximum. „Soupeř hrál z bloku, spoléhal na rychlou přechodovou fázi, ale v obraně jsme měli dostatečně zkušené fotbalisty, abychom to zvládli. Nemůžu pochválit nikoho,“ pokračoval Kugler.

Sám moc dobře tuší, jaký potenciál v mladé líšeňské rezervě dřímá. V krajském přeboru směřuje za postupem, v zimní přípravě se herně dokázala vyrovnat i divizním soupeřům. „Občas nám to jde, jindy ale ne. Mladý kluk má samozřejmě větší výkyvy výkonnosti než zkušený hráč. Nepodaří se mu dva tři balony, padne to na něj a může to skončit tím, že se nechá i vystřídat. To byl případ Matyáše Ferlaye proti Ráječku, protože mu to podle něj nešlo,“ nastínil stratég.

Styl fotbalu, který od svých hráčů vyžaduje, má Kugler jasně daný. Zdobí ho náročnost, ale také postupné výsledky. „Je potřeba, abychom hráli aktivně, s výstavbou odzadu, žádné nakopávané balony. Prostě rychlý a přímočarý fotbal, který bude i pěkný na koukání. Po ztrátě míče hned přepnout do obrany, stále být v pohybu a nábězích. Při výstavbě akcí musíme mít velké hřiště, při ztrátě míče naopak ihned začít napadat a stlačovat pole. Je to i o chuti běhat,“ vyjmenovává.

Nepodařený zápas s Ráječkem, kdy líšeňské béčko až v nastavení druhé půle snižovalo na konečných 1:2, tak může být i výstrahou do budoucna, že podobné výkony stačit nebudou. „Musíme to přetavit v pozitivum, hodláme si to vyříkat. Hodně jsme v týdnu trénovali, to ale neznamená, že by kluci měli zápas odchodit. Je potřeba makat, protože pokud se nevyrovnáte soupeři v agresivitě, tak nikdy nepřijde řada na tu fotbalovou část,“ podotkl Kugler.

Ten však zároveň tuší, že práce s mladým a nadějným celkem vyžaduje trpělivost. „Kdyby podobný výkon podali hráči, když jsme trénoval Rosice, tak bych o poločase hodně křičel. Tady jsem jim ale hlavně řekl, ať jsou v klidu, že máme dalších pětačtyřicet minut,“ dodal.