„Šlágry zpíval Karel Gott, já to s vnímámím důležitosti zápasu nepřeháním. Pořád potom mámě pět duelů do konce sezony a zajíci s počítaji až po honu," přesvědčoval trenér líšeňské rezervy Michal Kugler.

Jeho svěřenci si připsali v posledním kole s Lednicí tři body, aniž by vyběhli na hřišti. Celek z Břeclavska totiž kvůli problémům v kabině nesložil jedenáctku a neodcestoval k utkání v Brně. Rezerva Líšně tak vyhrála kontumačně 3:0. „Chtěli jsme hrát, ale místo toho jsme si dali trénink. Samozřejmě bych mohl říct, že nás to vyhodilo z rytmu, ale to nehodlám, hledáme v tom pozitiva, třeba že se nám nikdo nezranil,"pověděl Kugler.

Rezerva Líšně pokračuje na jaře v dominanci v nejvyšší krajské soutěži, z devíti zápasů sedm vyhrála, jednou remizovala a zaznamenala jedinou porážku, když na začátku dubna padla doma s Ráječkem 1:2. „Tento zápas se nám nepovedl, mysleli jsme, že se soupeř porazí sám. Jinak ale sbíráme body a jdeme za svým cílem, kterým je to, aby Líšeň měla rezervu v divizi," podotkl zkušený brněnský kouč.

K tomu rezervě vypomáhají i hráči z druholigového A týmu, v nedávné době si tak za béčko zahráli třeba Martin Zikl, Dmytro Pavlovič Džupenjuk nebo Šimon Šumbera se zkušenostmi z druhé nejvyšší soutěže. „Přístup hráčů z Áčka určitě není špatný. Kluci z prvního týmu jsou výborně vychovaní od trenéra Valachoviče. Samozřejmě se ale někdy přizpůsobí tempu krajské soutěže. Někdy by to uspalo i Šípkovou Růženku," usmál se Kugler.

Tentokrát na brněnský celek čeká zjevně nejtěžší překážka. Kuřim koučovaná zkušeným exligovým trenérem Svatoplukem Habancem v jarní části sezony dosud neprohrála, v minulém kole doma deklasovala Ratíškovice 6:0 a ve středu postoupila i do finále krajského pohár, když v semifinále porazila 3:1 Mutěnice. „Po většinu zápasu jsme byli lepší, dobře jsme využili práci s balonem na dva tři doteky. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," radoval se po postupu kuřimský trenér.

Ten si stejně jako celý tým dává v tabulce pozor spíš na místa za sebou. „Myslím, že první pozice Líšně B je jasně daná. Rozehrávají se tam kluci, kteří pak hrají druhou nebo mají i na první ligu. Krajský přebor je pro tento tým nízká soutěž. My chceme skončit druzí, což by také mělo znamenat postup," připomenul Habanec pravděpodobnou variantu, že do divize letos z krajského přeboru postoupí i druhý tým. Kuřim se tak ohlíží především na třetí Boskovice, která je o tři body zpět.