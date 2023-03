Řada trenérů jejich soupeřů favorizuje tým trenéra Michala Kuglera na postup, což by byl další úspěch líšeňského fotbalu. „Pečlivě jsme se na jarní klání připravovali, mladý tým trénoval přes zimu pětkrát týdně, v závěru přípravy pak čtyřikrát. Přípravné zápasy jsme hráli vesměs s divizními týmy, aby si naši mladíci zvykali na vyšší náročnost. Zápasy nám ukázaly, že je nutno lépe pracovat v defenzivě a také udržet koncentraci v celém utkání,“ míní trenér Kugler.

Široký kádr hráčů nezaznamenal žádný odchod, tým doplnil šikovný africký záložník z dorostu Israel Odaleko Gabriel. „Spolu s novým asistentem Petrem Šípem připravujeme chlapce na jarní odvety s pokorou ke každému soupeři, naším cílem vedle výchovy hráčů pro A mužstvo je postup do divize,“ dodává kouč Kugler.

Líšeňským přeje i jarní los, začínají na domácí půdě s třetím Kunštátem. I ostatní celky z popředí tabulky přivítají v odvetách na vlastním hřišti. A tam líšeňské mužstvo body neztrácí.

Postup i z druhé příčky?

Až čtvrté místo, na kterém mužstvo Kuřimi přezimovalo, bylo důsledkem nešťastné sedmizápasové série, v níž tým trenéra Svatopluka Habance nedokázal zvítězit.

Bodová ztráta na druhé Boskovice a třetí Kunštát není nijak hrozivá, zvlášť když oba týmy musí k jarním odvetám do Kuřimi. „Náš jarní cíl je druhá příčka tabulky, která při možných reformách může znamenat postup. Přípravné zápasy jsme hráli většinou s divizními celky, s Bohunicemi jsme dokázali remízovat. Bohužel dvě přípravná střetnutí nám soupeři odřekli, vše jsme doháněli až v závěru přípravy,“ hodnotí toto období kouč Habanec.

Jeho svěřenci chtějí na jaře udržet dobrou defenzivu, v koncovce se jim však příliš nevedlo. Tu by vedle nejlepšího střelce mužstva Petra Svobody měl vylepšit nově příchozí útočník Petr Musil, který přichází z Břeclavi. Naopak odešli Tadeáš Cebák do Svratky, Boris Stříž do Lelekovic a Richard Zapletal do Zastávky. Domácí zápasy budou Kuřimští hrát tradičně v sobotním dopoledni, v jarním úvodu přivítají Mutěnice, kterým touží oplatit podzimní porážku 0:1.

ZDENĚK STANĚK