Ačkoliv nepatří mezi klasické kanonýry, tentokrát mu to lepilo. Nejprve se prosadil v 9. minutě a druhou branku přidal v 54. Už o dvanáct minut později opouštěl hřiště. „Byl jsem docela rád, že mě trenér vystřídal. Byl jsem v tu chvíli už dost dokopaný a po náročném podzimu již síly ubývaly,“ přiznal Špička.

Pro brněnské sportovní fajnšmekry není jeho jméno neznámé. V posledních letech totiž hrával první futsalovou ligu za Helas, kariéru přerušil po minulé sezoně. „Bylo pro mě náročné skloubit fotbal i futsal. I když se mi to čtyři roky dařilo, nedával jsem ani jednomu sto procent, což mi přestalo dávat smysl. Rozhodl jsem se, že upřednostním fotbal a pokusím se pomoct líšeňskému béčku k postupu do divize. Futsal mám ale rád a nevylučuji návrat,“ uvedl talentovaný útočník.

Na Lesné panuje spokojenost, Start přezimuje v čele tabulky

Plán pomoct dostat Líšeň B do divize mu zatím vychází. Rezerva brněnského klubu ovládla podzimní část sezony s náskokem třech bodů na Boskovice. „S umístěním jsme spokojení, ačkoliv některé zápasy jsme mohli zvládnout líp a náskok na čele mít vyšší. Klíčem k úspěchu je tvrdá práce,“ podotknul Špička.

Vyžadováním poctivé dřiny je ostatně známý trenér brněnského celku Michal Kugler, který do klubu přišel v létě. „Je velmi osobitý typ kouče, který ví, co chce a snaží se to do nás každý trénink vštípit. Ve spolupráci s trenérem Göghem se mu to daří a jako tým jsme pod nimi udělali slušný progres,“ pochvaloval si Špička.

Právě Kugler se netají ambicí pomoct některým hráčům z rezervního týmu do druholigového áčka, které se poslední sezony pohybuje v popředí tabulky. „Fotbalové ambice jsem si celý život kladl spíše postupné a krátkodobé, takže v tuto chvíli se soustředím výhradně na pomoc béčku k postupu do vyšší soutěže. Samozřejmě zahrát si za áčko Líšně by pro mě byl obrovský zážitek, jelikož zde hraji od mala a nikdy jsem fotbal ani jinde nehrál. Nicméně skok z krajského přeboru do 2. ligy je obrovský, takže se jedná spíše o dlouhodobější proces," dodal Špička.