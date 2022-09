Ve druhé půli zvolna narůstal tlak hostů, po hodině hry po chybě domácí obrany je Ondřej Horký dostal do vedení. „Byl to zápas o chybách a my jich udělali víc,“ rozmrzele mínil sparťanský kouč Radek Štourač. O druhý gól Líšně se přesnou přihrávkou postaral Matyáš Ferlay, míč do sítě poslal Zbyněk Špička. Domácí ještě stačili snížit Urbanem , který z přímého kopu obstřelil líšeňskou zeď. V závěru domácí už hráli vabank a otevřenou obranu třetím gólem potrestal Ferlay. „Líšeňští hráči jsou přece jen kvalitativně výš, nehledě na výsledek nám takové zápasy vždy něco dají,“ pronesl domácí stratég Štourač. Jeho protějšek Kugler byl spokojenější: „Druhý poločas už byl v naší režii, tři body ze soupeřova hřiště a navíc vedení v tabulce, je za náš výkon příjemnou odměnou.“

V druhém brněnském derby na hřišti Moravské Slavie se střetl třetí tým tabulky se čtvrtým celkem Bystrce. Zápas skončil plichtou 1:1 a oba týmy si svoje umístění nadále podržely. V první půli promarnil bystrcký Tom Kratochvíl tři gólové šance, domácím hra příliš nešla. Druhá půle už byla vyrovnanější, po rohovém kopu Jakuba Mička se hlavou trefil do sítě domácích Jan Bubeník. Bystrčtí pak začali těsné vedení bránit, slavisté se dostali do tlaku a po centru neobsazený domácí kanonýr Pavel Simr přesnou hlavičkou svým pátým podzimním gólem vyrovnal na konečný stav.

ZDENĚK STANĚK