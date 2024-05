I bez jedné nesprávně připsané trefy je však Sítařův nedávný gólový zápis výjimečný. V posledních sedmi utkáních se prosadil devatenáctkrát. „Jsem za to rád, ale velkou zásluhu na tom mají ostatní kluci, kteří mi servírují super balony. Především jsem rád, že se nám daří jako mužstvu a v týmu panuje pohodová nálada,“ řekl skromně třicetiletý fotbalista.

V sobotu předvedl svou výbornou formu v domácím zápase proti Újezdu u Brna. Na hřišti úřadoval od úvodních minut, nakonec se zastavil na pěti gólech. Opět tak bude muset něčím přispět do kabiny. „Flaška nějakého dobrého pití to určitě jistí,“ nastínil Sítař.

Zbraslav i díky němu v béčkové skupině I. B třídy pokračuje v povedených výkonech. V tabulce je pátá, výhra 8:0 je dalším podařeným jarním představením. „Rychlý gól na začátku nám vždy dodá trošku víc klidu. Řekl bych, že jsme Újezd od začátku fotbalově přehrávali a bylo jen otázkou času, kdy přidáme další branky. Nakonec to tam napadalo,“ rekapituloval ofenzivní hráč.

Ten se po sobotě přiblížil už třicítce vstřelených gólů, díky čemuž je dokonce v čele tabulky střelců nejnižší krajské soutěže. Na druhého Jiřího Oborného má však minimální náskok. „Těší mě to, ale určitě to nepřeceňuji. Udržet se v čele pro mě ale určitě motivací je a jsem rád, že jsem už dorovnal svůj počin 29 vstřelených gólů v I. A třídě z předešlých let. I když kvalita I. B třídy je o něco nižší,“ nastínil Sítař.

Nechybělo přitom moc, aby třicetiletý hráč musel už dávno s fotbalovou kariérou skončit. Už dříve se totiž potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi. „Bohužel jsem v sedmnácti letech absolvoval během dvou let čtyři operace pravého kolena, takže potom jsem byl vlastně rád, že ještě budu hrát fotbal na jakékoliv úrovni. Vždy jsem jej bral jako zálibu, poznal jsem díky němu spoustu super lidí a doufám, že to ještě pár let vydrží,“ popsal.

Ve Zbraslavi našel i díky skvělé partě v kabině ideální prostředí. „U nás hrajeme pro radost – za pivo a párek. Máme skvělou partu, která je složená ze starších hráčů, mezi které už se taky řadím, a mladších kluků, které se snažíme nasměrovat a postupně vychovat, abychom v budoucnu mohli s pivem v ruce taky někomu fandit. Část z nás už figuruje ve vedení klubu, takže se do budoucna budeme snažit pro týmy všech věkových kategorií zajistit co nejlepší podmínky,“ doplnil Sítař.