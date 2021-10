Věří, že i nepříjemná situace, paradoxně může Morendu nakopnout k lepším zítřkům, které nejstarší fotbalový klub v Brně zoufale potřebuje. „Bereme to pozitivně. Měli jsme před karanténou sérii proher, tak se to teď může přerušit a kluci se třeba vrátí na hřiště s větší chutí,“ poznamenal Dufek.

Jeho svěřenci to ale budou mít při návratu složité. Trénovat v kompletním složení mohou v úterý nebo ve středu a hned ve čtvrtek je čeká zápas s Ratíškovicemi. Kvůli odložení dvěma duelů se navíc Morendě protáhne podzimní část sezony. „Že budeme hrát o týden dýl je v pohodě, jde o dlouhodobou soutěž,“ uvedl lodivod týmu.

Moravská Slavia vešla do nového ročníku s výrazně omlazeným kádrem a přes poměrně nadějný začátek postupně zabředla do sérii porážek, která aktuálně čítá pět nezdarů.

Za tu dobu navíc Moravská Slavia vstřelila pouhé tři branky a klesla na poslední pozici tabulky. Na předposlední Mutěnice ovšem ztrácí jen bod a má zápas k dobru. „Nepočítali jsme s tím, že budeme hrát u čela tabulky, ale chtěli jsme být do desátého místa. Sráží nás individuální chyby, kluci na to zatím psychicky nemají. Dva roky pořádně nehráli a ta nevyzrálost se projevuje,“ poznamenal Dufek.

Proto už se také v brněnském klubu ohlíželi po nové akvizici. „Zkoušeli jsme posilovat, ale trh je dost přebraný. Souvisí to s tím, že je stále míň fotbalistů. V zimě se ale o něco pokusíme, potřebujeme hlavně zkušeného hráče do středové řady, který to vezme na sebe,“ sdělil kouč.

Velkou pozornost jeho svěřenci věnují záchranářské bitvě s Mutěnicemi, ke které mělo dojít tuto sobotu, ale nakonec se uskuteční v náhradním termínu. „Jednoznačně tento zápas bereme jako ten nejdůležitější. Do konce sezony se ale ještě hodně může změnit. V krajském přeboru může každý porazit každého, jen snad Kuřim a Bohunice jsou odskočené,“ doplnil Dufek.