Spekuluje se taky o příchodu bývalého ligového fotbalisty a zkušeného trenéra Ludevíta Grmely, který v minulosti vedl jako kouč třeba Zbrojovku nebo Znojmo. Tradiční brněnský klub se totiž touží dlouhodobě zvednout. „Jsou to spíš takové zkazky, hledal jsem nějakého trenéra k sobě, ale neuvažujeme o něm zatím," odvětil Danihelka.

Přípravu jeho svěřenci zahájili 17. ledna, první přípravný duel s Jevišovicemi je čeká v sobotu na hřišti v Řečkovicích. „Máme dvacet kluků, ale potřebujeme mužstvo doplnit o tři hráče, ideálné do každé řady jednoho. Bude to složité, protože můžu říct, že za dvacet let, co se v tom pohybuju, jsem nezažil tak slabou nabídku na trhu, jaká je teď v zimě," hlesl zkušený kouč.

K dispozici má kádr plný mladých hráčů, kteří v podzimní části sezony vybojovali osm bodů v patnácti zápasech. Tým podzimní část sezony dohrával se zpožděním, protože kabinu v říjnu zasáhl covid. „Teprve uvidíme, jak se všechno vyvine. Hráče poznávám a ještě jsme neměli připravný zápas, takže je předčasné bavit se, jak se kádr promění. I když přivedeme nové hráče, nejprve je musíme vidět v přípravném duelu," podotkl brněnský trenér.

Jeho cílem je s mladým družstvem kvalitně potrénovat. „Prvním předpokladem ke zlepšení je dobrá příprava i po kondiční stránce," doplnil kormidelník Moravské Slavie.