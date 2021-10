Kuřimští udrželi třetí příčku výhrou 3:1 v Bosonohách. „Po předchozích sezonách, kdy tým hrál v dolní polovině tabulky, po posílení patříme k předním celkům, a to je potěšující. Prezentujeme se ofenzivní hrou, nastříleli jsme nejvíc branek v soutěži a náš útočník Petr Svoboda je s devíti góly nejlepším střelcem přeboru. Potvrdit naše postavení a výkonnost chceme v sobotu, kdy hostíme béčko Líšně, které je na čtvrtém místě tabulky,“ řekl kouč Kuřimi Svatopluk Habanec.

O druhém poločasu se dá napsat jen to, že byl odehrán. „Někdy je těžké přimět hráče při vysokém vedení ke zlepšení výkonu. Zvolnili jsme v tempu a tak mohu být spokojen jen s prvním poločasem,“ hodnotil střetnutí domácí kouč Zdeněk Partyš.

Tento ročník je zatím víc než vyrovnaný, vždyť vedoucí a čtvrtý tým dělí jen dva body. Fotbalový krajský přebor dospěl osmým kolem do poloviny podzimní části sezony a na jeho čele se střídají mužstva Boskovic, Bohunic a Kuřimi. V tomto pořadí také vstoupí do druhé půle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.