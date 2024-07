„Doplnili jsme mužstvo tak, abychom měli dostatek hráčů na celou soutěž, jsme nováček, takže uvidíme, co bude soutěž obnášet. Máme za sebou sezonu, od které se chceme odpíchnout. Na jaře jsme ani jednou neprohráli, takže to bylo výjimečné období," shrnul předseda klubu Pavel Binder.

V Moravských Knínicích v létě po dominantním roce nelenili a přivítali Radka Buchtu, který si v minulosti zahrál první ligu za Zbrojovku, další prémiovou akvizicí je Ladislav Hanuš, jenž ještě před dvěma roky nastupoval ve druhé lize za Vyškov a minulý ročník strávil v divizním béčku Líšně.

Z nedaleké Kuřimi pak přichází kanonýr tamějšího celku Ondřej Ullmann, jenž svými góly pomohl týmu vykopat postup do čtvrté ligy. „Co se týče Ondry, tak to má z Kuřimi kousek a chtěl zkusit něco nového. Od všech očekáváme že přinesou do naší hry další kvalitu. Jejich jména hovoří sama za sebe," podotkl Binder. Směrem ven předseda klubu razantní odchody neočekává. „Není tam pohyb, ale zatím se všechno tříbí," sdělil tajemně Binder.

Za dalším hvězdným posilováním stojí i snaha celku z Brněnska přilákat na stadion víc příznivců. „Chceme podobné počty, jako se povedlo třeba na zápas proti Židlochovicím," připomenul Binder červnový šlágr okresního přeboru, kdy remízu 1:1 mezi dvěma rivaly sledovalo v Moravských Knínicích tři sta diváků.

I s příchodem nových akvizic je jasné, že s klubem dál spolupracuje známý fotbalový mecenáš Oldřich Merta. „Okrajově v klubu figuruje," potvrdil Binder.

Kromě středečního duelu s Nikolčicemi se Moravské Knínice popasují v přípravě ještě v neděli od šesti hodin večer na domácím hřišti s rezervou Tišnova, nový ročník zahájí celek z Brněnska v sobotu 10. srpna proti Horním Heršpicím.

„Nechceme zatím vyhlašovat velké cíle, jdeme do toho s tím, že je něco nového a uvidíme, jak se na soutěž adaptujeme. Už v zimě jsme s týmy z kraje sehráli přípravné duely a podle mě tam velký výkonnostní rozdíl nebude, ale jdeme do toho s pokorou," přesvědčoval Binder.