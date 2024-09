Moravské Knínice už stačily v roli nováčka soutěže deklasovat 13:1 Cetkovice nebo 8:1 Horní Heršpice. Ne vždy je však o vítězi rozhodnuto předem. Před dvěma týdny třeba sehrály naprosto vyrovnanou partii s Tuřany, které porazily 2:1 až právě gólem Simra.

„Tuřany se na nás připravily, dojely už hodinu a půl předem a vystavěly si tam kužely. To jsem na této úrovni ještě nezažil, bylo to jako by přijelo profesionální mužstvo," ocenil autor deseti branek v šesti duelech soupeře z jihu Brna.

Právě takové vyrovnané utkání ho ale baví víc než jednoznačné zápasy. „Je to tak. Někdy je mi našich soupeřů až líto. Občas to nevypadá, že je tam takový rozdíl, ale dostanou třeba během patnácti minut tři nebo čtyři góly a chápu, že je to pak přestane bavit," podotkl Simr.

Přes léto celek z Brněnská posílil, když přišli třeba bývalý fotbalista Zbrojovky Radek Buchta nebo kanonýr Kuřimi Ondřej Ullmann. „Někdo sice odešel, ale myslím, že jsme opravdu ještě posílili. Je ale dobré, že tam jsou i místní kluci, není to jen o nás," přesvědčoval brněnský rodák.

Ten vládne tabulce kanonýrů o dvě trefy před svým spoluhráčem Tomášem Oklešťkem. „Nehecujeme se, kdo vede tabulku kanonýrů, ale přiznám se, že to sleduju. Celý život se dívám na fotbal a toto je jeho součástí," usmál se Simr.

Ten odmítá, že by slabinou velezkušeného mužstva byla třeba kondice. „Máme dva tréninky týdně a přijde mi, že to na tuto úroveň stačí. Ale přijde mi, že třeba právě v zápase proti Tuřanům odešel fyzicky náš soupeř, ne my. Fyzicky jsme na tom dobře," dodal Simr.

V dalším kole v neděli od půl jedenácté dopoledne čeká na Moravské Knínice šlágr kola proti druhému celku tabulky, béčku Svratky Brno. Utkání se odehraje na hřišti brněnského celku ve Svratecké ulici v Komíně.