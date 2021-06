Letos v lednu se totiž rodák ze slovenského Komárna upsal Tatranu Bohunice, kde působí jako šéftrenér mládeže. „Když jsem ukončil kariéru, rok jsem nevěděl, co bych chtěl dělat, ale pořád mě to táhlo k trénování. Pak se mi ozvali kluci Luboš Kalouda a Franta Schneider z Bohunic a za jejich nabídku jsem strašně rád, teď mě práce baví a naplňuje,“ pravil Střeštík.

Marek Střeštík

narozen: 1. února 1987 v Komárnu na Slovensku

pozice: šéftrenér mládeže v Tatranu Bohunice

hráčská kariéra: Zbrojovka Brno, Sparta Praha, Györ, MTK Budapešť, Mezokovesd, Gyirmot (čtyřikrát Maďarsko), Prostějov

Bývalý reprezentant, jenž naskočil i do jednoho utkání A mužstva, aktuálně dokončuje trenérskou licenci B. „Pořád se vzdělávám. Přečetl jsem hodně knížek i v době, kdy jsem byl ještě hráč. Vždycky jsem k tomu měl blízko,“ přesvědčoval Střeštík.

V brněnském celku nyní vede žákovské kategorie, později by se rád přesunul i k dospělým fotbalistům. „Ten cíl určitě mám, ale práce u mládeže mě teď nesmírně baví a jde o dobrou zkušenost do budoucna,“ poznamenal hráč, jenž v nejvyšší české soutěži debutoval v roce 2006 v dresu brněnské Zbrojovky.

V Bohunicích kromě pozice šéftrenéra mládeže obsadil i coby hráč místo v kabině A mužstva, které nastupuje v krajském přeboru. „Upřímně tu soutěž moc neznám, ale myslím, že mě asi nemůže nic překvapit. Taky se tam hraje na dvě branky a jedenáct na jedenáct,“ usmívá se a pokračuje: „I když pár lidí mě upozornilo, že je to možná trochu těžší, než hrát ligu.“

Proč? „Asi tuším, co tím mysleli. Soupeři se na nás budou chtít vytáhnout, ještě když vidí, že někteří kluci jsme hráli i v lize. Možná to bude tvrdší,“ zamyslel se Střeštík.

I ve svých čtyřiatřiceti letech se připravuje s týmem třikrát týdně. „Tělo by už sneslo možná míň tréninků a bylo by to pro něj lepší. Snažím se ale udržovat v kondici. Nejsem typ, který může hrát i po měsíci nicnedělání,“ zdůraznil Střeštík.

V novém týmu už má za sebou i přípravná utkání. „Máme výbornou partu kluků a tým je dobrý. Těším se, až začne soutěž, fotbal si ještě rád zahraju,“ podotkl Střeštík.

S Bohunicemi by se co nejdřív rád dostal do vyšší soutěže. „Nejvyšším cílem klubu je postup do divize. A myslím, že je to reálné, protože poslední dvě sezony, které kvůli covidu skončily předčasně, byly Bohunice prvně na postupovém a teď na druhém místě,“ vysvětlil.

Fotbalista, jenž strávil i osm let v maďarských klubech, ukončil profesionální hráčskou kariéru loni v lednu. Tehdy po půl roce v Prostějově přestoupil do Rakouska. „Tam byla jedna sezona hodně krátká, kvůli koronaviru jsem odehrál jeden zápas a pak jen půlrok v jiném klubu. V Rakousku jsem se strašně nacestoval a tady v té etapě života jsem nebyl moc šťastný,“ dodal Střeštík.