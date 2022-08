„Podle průběhu zápasu je bod málo i moc, protože jsme mohli ze šancí ve druhém poločase dát víc gólů než jen jeden. Ale pak jsme v devadesáté minutě mohli gól dostat. Takže nakonec musíme být rádi i za bod,“ přiznal trenér Sparty Radek Štourač.

Krajský přebor

1. kolo:

FC Sparta Brno

– SK Moravská Slavia Brno 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 35. Stehlík, 84. Košut – 34. Simr, 43. Baran. Rozhodčí: Holík – Kříž , Putna. ŽK: Urban, Krejčí (zdravotník) – Surmach. Diváků: 100.

Sparta: Bílý – Košut, Makiš (70. Kříž), Skočovský, Kovalov – Klepárník (79. Sláma), Schulz (46. Čajka), Janderka, Malishevskyy – Urban – Stehlík.

MS: Šurkala – Gruber, Hanuš, Kubík, Doležel (81. Samuel Čus) – Pešta (46. Surmach - 89. Dvořák), Baran, Síleš, Klympush (72. Ovsepjan), Čech – Simr.

Nestranný fanoušek by tato hodnocení shrnul tak, že remíza zřejmě odpovídá průběhu zápasu. Derby nabídlo kvalitní podívanou se zajímavými momenty na obou stranách. Hrálo se nahoru dolů, útočný fotbal, oba týmy měly pasáže, kdy soupeře zmáčkly. V prvním poločase měli více šancí hosté, ve druhém domácí. Slávisté vykopávali míč z prázdné branky v 80. minutě, když za překonaného brankáře Josefa Šurkalu byl na správném místě Dominik Síleš. Za domácí zachránil v poslední minutě odkopem z brankové lajny Ruslan Kovalov.

Sparta začala náporem, jak jí v domácím prostředí velela role favorita. Slavisté s modrou hvězdnou ale postupně hru vyrovnali a po půlhodině mohli jít do vedení. Jenže Vojtěch Čech sice v samostatném náběhu brankáře Radka Bílého obstřelil, ale trefil jen tyčku. O tři minuty později to tam slavistům už padlo. Po rohovém kopu domácí obrana neuhlídala jejich největší letní posilu, kanonýra Pavla Simra. Skóroval přesnou hlavičkou.

„Na Pavla jsme se samozřejmě speciálně chystali, ale bohužel jsme ho neuhlídali. Prostě on potvrdil to, co jsme čekali. Že svými zkušenostmi si ten balon ve vápně soupeře najít umí,“ konstatoval Štourač.

Vedení ale slávistům vydrželo jen pár vteřin a rovněž hlavou vyrovnal domácí hrot Jindřich Stehlík. Do přestávky ale přece jen šli spokojenější hosté, když v domácí síti skončila hlavička Martina Barana.

Druhou půli otevřel pro ofsajd neuznaný druhý gól Pavla Simra a pak přišly zmíněné velké chvíle Sparty a zřejmě zasloužené vyrovnání.

„Nakonec je tu spokojenost, s tím že jsme neprohráli, i nespokojenost, že jsme nezískali tři body. Ale bylo to derby se vším všudy, i vyhecované. V prvním zápase sezony bývá vidět nerozehranost a my navíc zapracováváme víc úplně nových kluků,“ dodal k hodnocení trenér Sparty.

„Jakoby se opakovalo jaro, kdy jsme tady remizovali 1:1. Taky jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem a dostali jsme zbytečné laciné góly. Teď navíc vyrovnávací šest minut před koncem. To naštve. Ale jinak to z naší strany to byl dobrý zápas. V prvním poločase jsme byli dobře na balónu, ve druhém už nám trochu docházely síly a soustředili jsme se hlavně na obranu. Sparta nás zatlačila. Ale stejně si myslím, že jsme to měli dohrát na vítězství. To zamrzí,“ sdělil kapitán Moravské Slavie Ondřej Kubík.

Tu vítěznou radost v poslední minutě hostům zhatil odkopem z prázdné branky Kovalov. Gólovou situaci připravil Simr, ale fandové polemizovali s tím, že akci měl zakončit sám. Zleva šel sám na branku, ale přihrával doprava a obránci Sparty se stihli vrátit na brankovou čáru.