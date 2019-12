Co vás ve funkci zaskočilo?

Mám pocit, že některé subjekty si zvykly se vším obracet na předsedu. Překvapilo mě, že přeskočí mezičlánek, tedy předsedu odborné komise, hned jdou za kovářem a nikoli za kováříčkem. (úsměv) Nelíbí se mi, že to přeskakují a mám pak zpětně informovat předsedu komise. Musí se zachovávat formální postup.

Učíte lidi správné hierarchii?

Nechci je učit. Jsem otevřený každému rozhovoru, rád se s každým pobavím, ale říkám jim, že vše přednesu na výkonném výboru, kde se kolektivně rozhodne. I když mám názor, nebudu ho dopředu prezentovat.

Fungují krajské komise?

Jejich práci chci vyzvednout, jsou dobře sestavené. Stejně jako se dobrý rozhodčí pozná tak, že na hřišti není moc vidět, je jenom dobře, pokud komise nevyžaduje žádné zásahy z vyššího orgánu. To je případ našich komisí, všechny pracují samostatně a dobře. Jsou tam lidé dlouhé roky, dostatečně odborně zdatní a zaslouží si důvěru. Nezaznamenal jsem, že někdo výrazně pochybil. Nikdy bych si ani nedovolil intervenovat, že se mělo něco udělat jinak.

Může předseda vetovat rozhodnutí komisí?

Každý může vyjádřit názor, ale myslím, že dobrý předseda něco takové dělat nemá.

Nová jména se po vašem příchodu objevila například v komisi rozhodčích. Jak se vám zamlouvá její práce?

Komise se po mém nástupu rozpustila a sestavila se nová. Dostali se tam noví či staronoví lidé, dva současní ligoví rozhodčí, jeden bývalý, každý okres má de facto v komisi svého zástupce. Od té doby pracuje pod vedením internacionála Karla Jarůška, což se nám velice osvědčilo, protože na věci má nikoli rozhodcovský pohled, ale hráčský, funkcionářský. Trochu nám bylo vyčítáno, zda je tento model optimální. Na to se nabízí jednoduchá odpověď, ve velké komisi rozhodčích v Praze stojí v čele Jozef Chovanec, což taky není rozhodčí, ovšem jako hráč dosáhl významných úspěchů.

Jenže Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky často schytává kritiku…

U nás je největší problém nedostatek rozhodčích. Když mám čas a podívám se na utkání krajského přeboru nebo I. A třídy, nevidím moc slabých výkonů rozhodčích. Naopak hochy vyzvednu, pokaždé pískali velice dobře, nestranně, nebyl tam žádný problém. Nedostatky jsou v nižších soutěží. Dělám místopředsedu odvolací komise FAČR a když tam vidím problémy, které řešíme s rozhodčími jinde, jsme na tom na jižní Moravě úžasně.

V nižších soutěžích rozhodčí chybí?

Samozřejmě se snažíme, aby na okresní přebor chodili tři rozhodčí, ale pak už to klesá, na třetí dva, na čtvrtou jeden. Zajímavý projekt jsou oddíloví rozhodčí, zejména v okresech se osvědčuje, aby si každý oddíl vychoval své rozhodčí, kteří tam klidně mávají, když komise není schopná zápasy obsadit. Snažíme se, aby nepískali laici, ale kdyby se to stalo, ať jde o oddílové rozhodčí.

Jak jste viděl fotbalový rok 2019 na jižní Moravě?

Velmi pozitivní je vystupování Blanska ve třetí lize. Jsem rád, že to je zrovna klub z mého okresu. Máme naději, že možná postoupí. Nesmím však zapomenout na Rosice, které se do třetí ligy dostaly jako druhý postupující s nejasnými prognózami, jak se jim bude dařit. Když vezmu v potaz výsledky a umístění, jsou na tom velice dobře. Je to podle mého názoru zásluha Petra Čejky, dlouholetého funkcionáře, který do klubu vkládá hodně svých sil.

A co brněnské týmy ve druhé lize?

Líšeň je pro mě obrovské překvapení, předvádí pohledný fotbal, ovšem tam je potřeba vyzdvihnout Karla Hladiše, což je srdcař, který tomu dává hodně. Líšeň je s ním spjatá a myslím si, že bez jeho práce by se takhle vysoko asi nedostala. Se Zbrojovkou Brno máme dobrou spolupráci, našli jsme společnou řeč s majitelem Bartoňkem a všichni si přejeme, aby se dostala zpátky do ligy. Byl bych rád, kdyby se jí na jaře postup vydařil.

Kde vidíte problém?

Nejvíc nás trápí dorostenecký fotbal. Nám se daří pořád držet na úrovni krajského přeboru mladší a starší dorost, horší je to v prvních třídách a nejhorší na okresech, kde je hrozný úbytek mládeže, ať už kvůli inklinaci k jiným sportům, odskoku v pubertálních letech od sportování. Nejsme rozhodnutí, co s tím uděláme, jestli posílíme krajskou úroveň prvních tříd mužstvy z okresů, nebo první třídy posílí okresní přebor dorostu. Spojují se družstva, kde se snaží zejména vesnické celky fotbal udržet, ale je to i otázka městských částí.

Mladších hráčů máte dost?

Přípravky jsou bez problémů, o ně je velký zájem, mladší a starší žáci taktéž, až v přechodu do dorosteneckého věku a pak mužského nastává největší úbytek.

Když vidíte plné přípravky, věříte, že se generace přesunou do dorostu?

To ovlivňuje spousta faktorů, záleží na zdravotní stránce dětí, zda vydrží, nepřeskočí do jiného sportu. Důležitou roli hrají rodiče, zda vedou děti ke sportu, a také trenéři, zda je dokáží u fotbalu udržet. Kvalitní trenéry je potřeba dostat k mládeži. Ne každý má štěstí, že jeho otec je bývalý fotbalista, ale může mít štěstí, že narazí na trenéra, kterého práce baví a přenese zájem na děti.

Máte v kraji dost kvalitních trenérů?

Statisticky jich máme hodně, ale nedokážeme si vysvětlit, kam se ztrácí. Absolventů kurzů je hodně, zejména béčkové licence jsou každoročně obsazené, ale pak je nemůžeme dohledat u jednotlivých týmů.

Krajský svaz navázal spolupráci s akademií Dinama Záhřeb. Co si od ní slibujete?

Podle mého názoru je to cesta k rozvoji. Metodiku máme rozpracovanou, ale chtěli jsme to posunout ještě někam dál. Každá zkušenost s fungující soustavou je pro nás přínosná a naskytla se příležitost zapojit do spolupráce s akademií Dinama Záhřeb, která je jedna z nejlepších v Evropě, továrna na mladé hráče. Když to funguje tam, bylo by přínosné, abychom v praxi viděli proč. Podepsali jsme dohodu a zatím jsme si nastavili, že pořádáme každoroční kemp za účasti kvalifikovaných trenérů z Chorvatska a navzájem se zúčastňujeme kvalitních mládežnických turnajů. Chceme vidět, v čem je kouzlo a tajemství jejich úspěchů, možná to přitáhne větší zájem dětí.

Jak funguje propojení s Jihomoravským krajem?

Spolupráce je velmi dobře nastavená, v osobě hejtmana máme zastánce, který chápe problémy s fotbalem spojené, je vlastně i patron našich turnajů, máme podporu na krajské reprezentační výběry, které jezdí i po zahraničních turnajích. Naši kluci do třinácti let poprvé vyhráli velké klání v Lublani před balkánskými týmy, Maďary a Slováky. Taky se snažíme přispět k dobré prezentaci Jihomoravského kraje.

Fotbal zároveň patří mezi největší členy České unie sportu…

Musím vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci s krajským manažerem Jakubem Koudelkou, který si uvědomuje, že fotbal je nejsilnější svaz. Krajský manažer unie je velmi vhodný mezičlánek mezi jednáním politických struktur a okresních samospráv. Spolupráce se odráží na vyhlášení okresních sportovců, vždycky se tam objevují ocenění z fotbalu.

V čele Regionální fotbalové akademie stanul Mario Rossi místo Martina Janáse, jak jste spokojený s jeho prací?

Po změně v akademiích došlo k naprostému zklidnění situace a v této chvíli funguje akademie velice dobře. I se Zbrojovkou je to velmi dobře nastavené a myslím, že projekt má určitě u nás v Jihomoravském kraji budoucnost. Vcelku dobře u nás fungují i okresní grassroots manažeři, kteří zajišťují tréninkové záležitosti a pomáhají s okresními výběry, jsou tam pružní, mladí a akceschopní lidé.

Momentálně se český fotbal nachází v polovině období mezi dvěma valnými hromadami, jak si po posledním oslabení stojí Morava?

Postavení Moravy je dáno tím, že přece jen nemá takovou celistvost a jednotu jako česká část, která je v tomhle daleko víc sešikovaná. Morava má zase demokratickou výhodu, že je tam víc názorů, ať si každý něco řekne. Myslím si, že to je do budoucna námět, aby se Morava víc ujednotila. Tam hraje roli jeden předpoklad, že se najde osoba, která se sjednocení ujme, taková bohužel dnes v osobě místopředsedy není.

Máte ambici právě místo Zdeňka Zlámala vést jednání ke sjednocení?

Je to složité. Když máme porady krajských předsedů, v základních otázkách jsme schopní společnou cestu najít, ale některé problémy vidíme trochu jinak. Nedá se říct, že se přeme, přesto máme odlišný názor. To je užitečné a připadne mi, že ne dost dobře chápané. Pokud má někdo svůj názor a je kritika přiměřená, může to být konstruktivní, nikdy to nemá být bráno, že jde o cílený útok na něco. Máme vlastní rozum a jsme schopní si něco vyhodnotit aspoň na jižní Moravě jinak, nemusíme přebírat všechno odjinud.

Další valná hromada bude v květnu nebo červnu 2021. Vrátí se teoreticky rozložení sil?

Ne. To je v této chvíli prakticky nerealizovatelné. Logicky se poukazuje na nadregionální princip, česká část je větší, má víc krajů a okresů, tomu dnes odpovídají stanovy. Čechy logicky volaly, aby měly víc míst. Samozřejmě je možné, že se to vyrovná, ale musela by se spousta lidí na věc dívat tak, co je užitečné pro fotbal. Nechci se pouštět do nějakých teorií. Podle mě je bitva prohraná na spoustu let, to si měli uvědomit lidé, kteří se na tom podíleli.

Vladimír Kristýn

je mu 59 let

od 25. září minulého roku se stal předsedou Jihomoravského krajského fotbalového svazu

je místopředseda Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky

vede také Okresní fotbalový svaz v Blansku a je předseda klubu ASK Lipůvka

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1983, kde poté obhájil rigorózní práci v oblasti teorie práva a získal titul doktora práv

v letech 1985 – 1992 byl soudce v trestních věcech u Městského soudu v Brně, advokát je od roku 1992

v advokátní praxi se věnuje právu obchodních společností, trestnímu a občanské právu i kauzám s návazností na sportovní prostředí

je ženatý, má dva syny