Kohoutovickému debaklu přitom dlouho nic nenasvědčovalo. Vždyť v poločase vedl domácí celek jen 1:0 poté, co ve 41. minutě právě Hrabec otevřel skóre. Velké věci se začaly dít po změně stran, ve 49. minutě navýšil na 2:0 opět Hrabec a Slatina ve druhé půli nasázela další čtyři branky.

Řídil výprask kola. Fotbal mě naplňuje, chci do divize, říká kanonýr Újezdu

Hrabec završil hattrick v 77. minutě. „Všichni kluci byli rádi, že jsem ho dal a doufají, že mi střelecká forma zůstane. Sám jsem z toho měl velkou radost," podotknul slatinský střelec.

Brněnský celek se díky senzační výhře posunul ve vyrovnané tabulce z předposlední třinácté pozice na osmou se ziskem osmnácti bodů. Stejně bodů ale nasbíraly deváté Vilémovice i desáté Vojkovice. „Chceme se v tabulce umístit, co nejvýš to půjde," podotknul Hrabec.

S fotbalem začínal ve Zbrojovce, odkud se přesunul na tři roky do Slovanu Brno. Poté osm let působil v Líšni, odkud před rokem zamířil právě do Slatiny. „Chci si udržet takové výkony, jako jsem podal v Kohoutovicích a hodlám se dostat co nejvýš to půjde," uzavřel Hrabec.