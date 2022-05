„Švanci nám každý týden posílá do naší whatsappové skupiny statistiky, kolik dal gólů a asistencí a že musí Tomáše porazit. V tomto je akční. Jde o takové zábavné štengrování, to je on,“ směje se Patrik Siegl, hrající kouč Vilémovic a další exligový fotbalista ve sledovaném týmu, v němž nechybí ani další bývalí profesionálové jako Tomáš Polách nebo Martin Kasálek.

Vilémovice si i díky Švancarovým gólům hrají vlastní soutěž. Na čele tabulky nejnižší krajské soutěže mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok šestnácti bodů. Ve dvaadvaceti zápasech nasázely sedmadevadesát branek. Postup už stihly částečně oslavit uplynulý víkend. „Měli jsme od vedení nachystané trika s potiskem, že jsme vyhráli. Bylo tam i šampáňo a nějaké pivko, ale pořádné oslavy teprve přijdou,“ zdůrazňuje Siegl.

Jako hrající trenér má přehled o přínosu jednotlivých hráčů. „Švancimu to tam padá, protože mu to tam dáváme tak, že góly nejde nevstřelit. On nám zas tvrdí, co bychom bez něho dělali,“ glosuje Siegl a už vážnějším hlasem dodává. „Švanci je pořád na tuto soutěž nadstandardní. Je tam vidět zkušenost a kvalita. I když mu táhne na padesát, tak dokazuje, že věk je jenom číslo.“

Siegl Švancaru i přes jeho vyhlášený odpor k defenzivě usměrňovat nemusí. „Těm borcům, co prošli ligou nebo legendě místního fotbalu Pepovi Maškovi, s kterým tvoříme nejstarší stoperskou dvojici na jižní Moravě, člověk nic říkat nepotřebuje. Pořád je to B třída, kde jde hlavně o to, aby byla dobrá atmosféra v kabině. Snažím se dávat pokyny jen mladším klukům. Nestanovili jsme si za cíl vyhrát soutěž a postoupit, ale hrát pěkný fotbal. Je hezké, že jsme v tabulce první,“ oceňuje Siegl.

Ve vyšší soutěži se ale bude nejspíš muset obejít bez nejlepšího kanonýra. „Stěhuju se ještě o patnáct kilometrů dál od Vilémovic, než jsem teď a měl bych to strašně daleko. Kluci to nechtějí ani slyšet, ale už jsem se rozhodl. Od příští sezony budu hrát za Střelice,“ uvedl Švancara.

Siegl se mu ještě jeho rozhodnutí snaží rozmluvit. „I. A třída už má vyšší kvalitu a je tam taky trochu třeba trénovat. Snažíme se ho ale s našim šéfem Jardou Grégrem ještě přemluvit a to rozhodnutí zvrátit, ale uvidíme,“ dodává šestačtyřicetiletý zadák.