Hrálo se na líšeňské umělce, její menší rozměr přinášel mnoho soubojů. To spíš vyhovovalo domácí juniorce, hosté navíc po půlhodině hry po druhé žluté kartě přišli o vyloučeného Daniela Chlupa. „Ten moment však jako by mužstvo nakopl k odpovědnějšímu výkonu, z bloku pevné obrany hráči začali vyrážet do nebezpečných brejkových akcí,“ přiblížil změnu ve vývoji utkání bohunický kouč Zdeněk Partyš.