Předposlední celek I. A třídy přijel do Dubňan pouze s jedenácti hráči, jediný náhradník byl šestačtyřicetiletý trenér Luděk Koubek. „Čtyři hráči nám onemocněli den před zápasem. Vzhledem k okleštěné sestavě, v jaké jsme sem přijeli, je každý získaný bod překvapivý,“ pravil dvaadvacetiletý fotbalista.

FK Baník Dubňany – Tatran Kohoutovice 3:3 (1:2)

Branky: 26. Hlaváč, 48. Sviták, 55. Křižka – 16. Tinka, 32. Rumler, 56. Nevřivý

Rozhodčí: Šidlo – Klepáček, Koryčanská

ŽK: Hlaváč, Soldán, Novotný – Janíček

Diváci: 120

Byly to právě Kohoutovice, kdo se ujal po čtvrthodině hry vedení. Skóre zápasu otevřel Tomáš Tinka. Domácí stihly vyrovnat za deset minut, když se prosadil Patrik Hlaváč. Ale ani jejich radost netrvala déle než šest minut. Vedení si vzal Tatran zpět po brance Tomáše Rumlera. „Katastrofální výkon s hrubými chybami jednotlivců. Nechci soupeře nijak snižovat, ale hráčská kvalita, která je na naší straně, měla být na hřišti podstatně víc vidět,“ zlobil se domácí kouč Zdeněk Horák.

Ten nesváděl nepovedený výkon na absenci několika klíčových hráčů. „Nejvíc nám chybí útočník Lukáš Čerňan. Z jeho spolupráce s Tomášem Zelinkou padlo v minulé sezoně třicet branek. Chybí i Michal Fatěna nebo Denis Dekař. Přesto máme dostatečně silný kádr, který měl Kohoutovice porazit,“ neskrýval dubňanský lodivod.

V úvodní desetiminutovce druhého dějství se Baníku podařilo po brankách Dušana Svitáka a Jakuba Křižky utkání otočit. Z vedení se však domácí radovali pouze minutu. Okamžité vyrovnání zařídil David Nevřivý. „Dostáváme strašně laciné góly, táhne se to s námi celý podzim. Po devíti zápasech máme dvacet inkasovaných branek, to je největší katastrofa. Góly si bohužel dáváme sami nebo na ně soupeřům přihráváme, hráče to samozřejmě sráží. Na vstřelené branky se strašně nadřeme, potom dostaneme branku kvůli zaváhání defenzivy. Momentálně nám chybí klid vzadu,“ pokrčil rameny Horák.

Dubňany čeká v příštím kole utkání na hřišti Velkých Pavlovic, které se hraje v neděli od půl jedenácté dopoledne. Kohoutovice přivítají už v sobotu od půl jedenácté dopoledne na domácím hřišti lídra soutěže ze Vnorov. "Doufám, že nás remíza nakopne k lepším výkonům. Čekají nás sice týmy z horních příček, ale do každého zápasu jdeme naplno. Chceme získat další body," dodal Krejčí.